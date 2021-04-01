Lastikçilerin 'yaz' mesaisi - Son Dakika

VAN'ın Erciş ilçesindeki lastikçilerde, 1 Aralık'ta 2020'de başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan'da bitince ilk günden yoğunluk başladı.

Kentte hava sıcaklığının artması, yollarda buzlanma riski olmaması ve zorunlu kış lastiği uygulamasının sona ermesi ile sürücüler, daha ilk günden değişim için lastikçilerin yolunu tuttu. Erciş'in Zeylan Caddesi'nde 16 yıldır lastikçilik yapan Dinçer Nadiroğlu, yoğun bir gün geçirdiklerini söyledi. İlgiden memnun olduklarını belirten Nadiroğlu, "1 Aralık 2020'de başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması, bugün sona erdi. Geçirdiğimiz kış mevsimi zaman zaman yağışlı olsa da genel olarak kurak bir dönem yaşadık. Yaklaşık 4 aylık zorunlu kış lastiği uygulamasına müşterilerimiz riayet etti. Bugünden itibaren müşterilerimiz, kış lastiklerini değiştirip, yazlıkları taktırmaya başladı. Her yıl olduğu gibi bu sene de yoğunluk var. Allah kazasız, belasız yıl nasip etsin" dedi.