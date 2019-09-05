Yaz mevsimi süresince 249 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Bursa'da yaz sıcaklarında serinlemek ve yüzmek için denize veya göle giren vatandaşları boğulma olaylarına karşı korumak amacıyla oluşturulan cankurtaran ekipleri, yaz boyunca 249 kişiyi boğulmaktan kurtardı.



Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından sezon öncesi yüzmeye uygun olmayan bölgelere 230 adet güvenlik ve uyarı tabelası dikildi.

Ayrıca itfaiye daire başkanlığı bünyesinde 15 farklı noktada 59 cankurtaran ve 10 cankurtaran teknesi görevlendirildi. Devriye yapan cankurtaran ekipleri, muhtemel tehlikelere karşı vatandaşları uyardı.

Cankurtaran ekipleri devriye görevleri sırasında yüzmeye uygun olmayan yerlerde veya zamanlarda suya giren 249 kişiyi boğulmaktan kurtardı.