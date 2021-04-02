MUĞLA Yaz mevsimin habercisi Datça çağlasına yoğun talep - Son Dakika

MUĞLA Yaz mevsimin habercisi Datça çağlasına yoğun talep
02.04.2021 12:01
Yaz mevsimin habercisi Datça çağlasına yoğun talepMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yaz aylarının habercisi Datça çağlası, kilosunun 50 liradan satışa çıkmasına rağmen, halk pazarındaki tezgahlarda kısa sürede tükendi.
Yaz mevsimin habercisi Datça çağlasına yoğun talep
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yaz aylarının habercisi Datça çağlası, kilosunun 50 liradan satışa çıkmasına rağmen, halk pazarındaki tezgahlarda kısa sürede tükendi.
Kemeraltı Mahallesi'nde kurulan halk pazarındaki tezgahlarda, yaz aylarının habercisi Datça çağlası yerini aldı. Kilosu 50 liradan satışa çıkarılan ürün, kısa sürede tükendi. 200 gramlık poşetlerde ürünün satıldığını söyleyen pazarcı esnafı Celal Pala, "Datça'da hava şartlarının kötü gitmesi nedeniyle fazla ürün elde edilemedi. Hasadı yapılan çağlanın çoğunluğu ihraç edildi. Bu nedenle piyasada az sayıda bulunan çağlanın fiyatları yüksek. 200 gram poşetler halinde 10 liradan sattığımız için talep çok fazla oldu. 8 kilo çağla, 1 saat içinde bitti" dedi.
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