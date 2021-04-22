Yaz mevsiminde 5 metre kar - Son Dakika

Yaz mevsiminde 5 metre kar

Nisan ayı sonlarında 2 bin 800 rakımlı dağlarda 5 metre karla mücadele

ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesinde karla mücadele ekipleri, Nisan ayı sonlarında 2 bin 800 rakımlı yüksek dağlarda 5 metreyi bulan kar yığınları ile mücadele ediyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği İşletme Müdürlüğü Uludere işletme şantiye şefliği karla mücadele ekipleri, metrelerce karın bulunduğu Uludere'ye bağlı Uzungeçit beldesi 2 bin 800 rakımlı Arvazi Tepesinde yol açma çalışmaları sekizinci gününde devam ediyor. Kırsal bölgelerde kış mevsiminde yağan kar ve oluşan tipi nedeniyle kapanan 2 bin 800 rakımlı Arvazi Tepesi yolları, ekiplerin yürüttüğü çalışmalarla yeniden ulaşıma açılıyor. Yaklaşık 5 metre kalınlığında karın bulunduğu bölgede ekipler, zorlu coğrafyaya rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Uludere özel idare müdürlüğü işletme şefi Abdulkerim Özen, "Karla mücadele ekiplerimiz yaklaşık 8 gündür Uzungeçit arvazi tepesindeki bu yolda karla mücadele etmektedir, çalışmalarımızı zor şartlarda yürütüyoruz özellikle Uzungeçit halkı ve Uludere'deki diğer vatandaşlarımızın rahat bir şekilde bu yolu kullanması için çalışıyoruz. Fotoğraf çekmek için seyahat eden vatandaşlarda oluyor çünkü yolun sonunda güzel manzaralar var. Yolumuzu iki güne açacağız inşallah" dedi.