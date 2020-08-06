Yaz mevsiminde en çok karışık kuruyemiş çeşitleri tercih ediliyor - Son Dakika

Yaz mevsiminde en çok karışık kuruyemiş çeşitleri tercih ediliyor

Evlerin vazgeçilmezi olan ve severek tüketilen kuruyemiş çeşitlerinden yaz mevsiminde en çok tercih edilen karışık çeşitler oldu.

Yaz mevsiminde en çok karışık kuruyemiş çeşitleri tercih ediliyor, System.String[]

Evlerin vazgeçilmezi olan ve severek tüketilen kuruyemiş çeşitlerinden yaz mevsiminde en çok tercih edilen karışık çeşitler oldu.

Türkiye'de 7'den 70'e herkes severek kuruyemiş tüketirken, vatandaşların tercih ettiği çeşitler de değişiklik gösteriyor. Parklarda sıkça tüketilen ve evlerden eksik edilmeyen çekirdeğin yerini bu yaz sezonunda karışık çeşitler aldı. İçerisinde; çekirdek, fındık, fıstık, Antep fıstığı, badem, kuru üzüm ve kaju çeşitlerinin bulunduğu karışık kuruyemişler, yaz aylarında vatandaşların en çok tercih ettiği çeşit oldu. Karışık çeşitleri lüks, orta ve seyrek gibi farklı paketler halinde satılırken, fiyatları ise 30 TL ile 40 TL arasında değişiyor. En çok tercih edilenlerde karışık çeşitleri ise çekirdek takip ediyor.

"Bu yaz karışık kuruyemişler revaçta"

Eskişehir'de kuruyemişçilik yapan Barış Yıldız, bu yaz sezonunda en çok tercih edilen çeşidin karışık kuruyemişler olduğunu belirtti. Çekirdeğin ikinci sıraya gerilediğini de sözlerine ekleyen Yıldız, "Yaz mevsiminin en çok tercih edilen kuruyemiş çeşidi karışık çeşitlerimiz. Bunların tabi farklı karışımları var. İçlerinde kaju, badem, fındık, fıstık, çekirdek olanlar ve biraz daha düşük fiyatlı olarak sattığımız çekirdek, fıstık, fındık olan karışımlarımız var. Ayrıca en çok tercih edilen karışık çeşidimizle beraber; kabak çekirdeği ve çekirdek vatandaşların vazgeçilmezleri arasında" diye konuştu.

"Yılbaşından bu yana fiyatlarda artış oldu"

Kuruyemişçi Barış Yıldız, fiyatlarda yılbaşından bu yana az da olsa artış yaşandığını söyledi. Yaşanan afetler nedeniyle birçok üründe rekoltenin düştüğünü ve fiyatların artış gösterdiğini dile getiren Yıldız, "Bunların fiyatlarında da beklenen düzeyde bir artış oldu. Yılbaşı ve bugün arasında az da olsa fiyatlar yükseldi. Önümüzdeki hasat dönemlerinde umuyoruz ki fiyatlar daha uygun olur ve üreticilerimiz de sorun yaşamazlar" dedi. - ESKİŞEHİR

Gaziantep, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 12:08

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yaz mevsiminde en çok karışık kuruyemiş çeşitleri tercih ediliyor - Son Dakika
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