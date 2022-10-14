Yaz mevsimine göre patatesin fiyatı 5 lira düştü - Son Dakika
Üye Girişi

Yaz mevsimine göre patatesin fiyatı 5 lira düştü

14.10.2022 10:31
Yaz mevsimine göre patatesin fiyatı 5 lira düştü

AKSARAY'da, 75 bin dekar alanda yaklaşık 300 bin üretilen patatesin hasadı sürüyor.

AKSARAY'da, 75 bin dekar alanda yaklaşık 300 bin üretilen patatesin hasadı sürüyor. Patatesin tezgahtaki fiyatının yaz mevsimine göre 5 lira kadar düştüğünü belirten üretici Serhat Karcıoğlu, "4 liraya tarladan çıkan kışlık patates, pazar ve marketlerde 8-9 lira bandında satılıyor. Yaz mevsimine göre kiloda 5 lira gibi tezgah satışlarında bir düşüş oldu. Kışlık patates hasadının, tüm patates üreten bölgelerde aynı ayda yapması fiyatları düşürdü" dedi.

Türkiye'de patates üretilen ilk 10 il içinde yer alan Aksaray'da, 75 bin dekarlık alanda yaklaşık 300 bin ton patates üretiliyor. Patates hasadının başlaması ise pazar tezgahlarında fiyatların düşmesini sağladı. Güzelyurt ilçesi Selime beldesinde patates üreticisi Serhat Karcıoğlu, hasadın başlamasıyla yaza göre fiyatların 5 lira düştüğünü kaydederek, "Yazlık patatesimiz 6,5 liraya tarladan çıkan ürününüz pazar ve marketlerde 10 ve 14 liraya satıldı. İstanbul'un nakliyesi yüksek olduğundan dolayı orada ise 16-18 liraya yazlık patatesler tüketildi. Yazlık patatese göre kışlık patatesin fiyatın da ciddi bir düşüş var. 4 liraya tarladan çıkan kışlık patates, pazar ve marketlerde 8-9 lira bandında satılıyor. Yaz mevsimine göre kiloda 5 lira gibi tezgah satışlarında bir düşüş oldu. Kışlık patates hasadının, tüm patates üreten bölgelerde aynı ayda yapması fiyatları düşürdü. Şu anda üretim fazla ve tüketim az olunca fiyatlarda inişe geçti" diye konuştu. Aksaray'dan Türkiye'nin her bölgesine patates gönderdiklerini aktaran Karcıoğlu, "Şu anda patates ihracatı kapalı. Geçen yıl yoğunlukla Dubai ve Azerbaycan olmak üzere Asya ülkelerine çalışarak ürettiğimiz ürünün büyük bir kısmını ihracata göndermiştik. Bu durum ülkemize döviz girdisi ve patates üreticisine daha fazla para kazandırmıştı. Şu anda tarlada 4 liraya patates çıkıyor. 50 kuruş işçilik maliyeti, 80-90 kuruş nakliye ücreti ve bunun yanında hal ve komisyoncuların kiloda 1 ile 1,5 lira kar marjı ve market, manav ile pazar tezgahlarına ulaşıncaya kadar herkesin kar marjlarını koyduğu zaman fiyat 8-9 liraya bandına ulaşıyor. Tarla ile tezgah arasındaki fark bu nedenlerden dolayı açılıyor. Tarladan 4 liraya çıktı, tezgahta 5 liraya gelme ve yeme gibi bir durum yok. Üzerine binen maliyetler yüksek. 4 liraya patatesin tezgahlarda 8-9 liraya satılması normaldir. Vatandaşlarımız şu anda patatesi iyi bir fiyata tüketiyor, diyebiliriz" dedi.


YORUMLAR
500
Yarım asırlık köklü kulüp, sahaya çıkamadığı için alt lige düşürüldü Yarım asırlık köklü kulüp, sahaya çıkamadığı için alt lige düşürüldü YAZ MEVSİMİNE GÖRE PATATESİN FİYATI 5 LİRA DÜŞTÜ YAZ MEVSİMİNE GÖRE PATATESİN FİYATI 5 LİRA DÜŞTÜ Pembe lambalar erken teşhis için yandı Pembe lambalar erken teşhis için yandı
Kaynak: DHA

Türkiye, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaz mevsimine göre patatesin fiyatı 5 lira düştü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:18 İddianame kabul edildi! HDP'li Semra Güzel hakkında 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor
11:13 Temsilcilerimiz tarihi başarısından sonra Türkiye, Avrupa'nın ilk dört ülkesi arasına girdi
10:58 MasterChef Türkiye'de Fatma Nur'dan, kendisini eleme adayı yapan Burak Kaya'ya sert tepki: Şov yapıyorsun ve bu çok samimiyetsiz
10:54 Dünkü indirimin sevinci kısa sürdü! Motorine zam geliyor
10:21 Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz eleştirilere tepki gösterdi: Susmuyorum
10:07 Müşterilerini "Tersten alışverişe" teşvik etmeyi amaçlayan dünyaca ünlü spor mağazası isim değişikliğine gitti
09:56 Ege'de provokatif ziyaret! Yunanistan Genelkurmay Başkanı Sakız Adası'na gitti
09:46 Cansız bedeni atacakları yer için keşif yapmışlar! Kan donduran cinayette yeni detay ortaya çıktı
09:21 Taksim'de ticari taksiye uyuşturucu operasyonu düzenlendi! Nefes kesen kovalamaca sonucu 2.2 kiloluk uyuşturucu ele geçirildi
09:18 Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 4 zanlı yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 11:27:26. #1.13#
SON DAKİKA: Yaz mevsimine göre patatesin fiyatı 5 lira düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement