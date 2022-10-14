Yaz mevsimine göre patatesin fiyatı 5 lira düştü

AKSARAY'da, 75 bin dekar alanda yaklaşık 300 bin üretilen patatesin hasadı sürüyor. Patatesin tezgahtaki fiyatının yaz mevsimine göre 5 lira kadar düştüğünü belirten üretici Serhat Karcıoğlu, "4 liraya tarladan çıkan kışlık patates, pazar ve marketlerde 8-9 lira bandında satılıyor. Yaz mevsimine göre kiloda 5 lira gibi tezgah satışlarında bir düşüş oldu. Kışlık patates hasadının, tüm patates üreten bölgelerde aynı ayda yapması fiyatları düşürdü" dedi.

Türkiye'de patates üretilen ilk 10 il içinde yer alan Aksaray'da, 75 bin dekarlık alanda yaklaşık 300 bin ton patates üretiliyor. Patates hasadının başlaması ise pazar tezgahlarında fiyatların düşmesini sağladı. Güzelyurt ilçesi Selime beldesinde patates üreticisi Serhat Karcıoğlu, hasadın başlamasıyla yaza göre fiyatların 5 lira düştüğünü kaydederek, "Yazlık patatesimiz 6,5 liraya tarladan çıkan ürününüz pazar ve marketlerde 10 ve 14 liraya satıldı. İstanbul'un nakliyesi yüksek olduğundan dolayı orada ise 16-18 liraya yazlık patatesler tüketildi. Yazlık patatese göre kışlık patatesin fiyatın da ciddi bir düşüş var. 4 liraya tarladan çıkan kışlık patates, pazar ve marketlerde 8-9 lira bandında satılıyor. Yaz mevsimine göre kiloda 5 lira gibi tezgah satışlarında bir düşüş oldu. Kışlık patates hasadının, tüm patates üreten bölgelerde aynı ayda yapması fiyatları düşürdü. Şu anda üretim fazla ve tüketim az olunca fiyatlarda inişe geçti" diye konuştu. Aksaray'dan Türkiye'nin her bölgesine patates gönderdiklerini aktaran Karcıoğlu, "Şu anda patates ihracatı kapalı. Geçen yıl yoğunlukla Dubai ve Azerbaycan olmak üzere Asya ülkelerine çalışarak ürettiğimiz ürünün büyük bir kısmını ihracata göndermiştik. Bu durum ülkemize döviz girdisi ve patates üreticisine daha fazla para kazandırmıştı. Şu anda tarlada 4 liraya patates çıkıyor. 50 kuruş işçilik maliyeti, 80-90 kuruş nakliye ücreti ve bunun yanında hal ve komisyoncuların kiloda 1 ile 1,5 lira kar marjı ve market, manav ile pazar tezgahlarına ulaşıncaya kadar herkesin kar marjlarını koyduğu zaman fiyat 8-9 liraya bandına ulaşıyor. Tarla ile tezgah arasındaki fark bu nedenlerden dolayı açılıyor. Tarladan 4 liraya çıktı, tezgahta 5 liraya gelme ve yeme gibi bir durum yok. Üzerine binen maliyetler yüksek. 4 liraya patatesin tezgahlarda 8-9 liraya satılması normaldir. Vatandaşlarımız şu anda patatesi iyi bir fiyata tüketiyor, diyebiliriz" dedi.