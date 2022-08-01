Tarihi kent Mardin "eyyam-ı bahur" sıcaklarının etkisinde - Son Dakika
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Tarihi kent Mardin "eyyam-ı bahur" sıcaklarının etkisinde

01.08.2022 16:37
Tarihi kent Mardin "eyyam-ı bahur" sıcaklarının etkisinde

Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan "eyyam-ı bahur" sıcakları, Mardin'de de etkisini gösteriyor.

Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan "eyyam-ı bahur" sıcakları, Mardin'de de etkisini gösteriyor.

Mardin'de yer yer 40 dereceyi aşan sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor. Sıcaktan bunalan vatandaşlar gölgelik alan, park ve bahçelerde zaman geçirerek sıcaklığın etkisini bir nebze olsun azaltmaya çalışıyor.

Sokaklarda insan ve araç hareketliliğinin az olduğu şehirde, halk zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamayı tercih ediyor.

Kasımiye Medresesi, Kırklar Kilisesi gibi kentin tarihi mekanları sıcak hava dolayısıyla en sakin günlerini yaşıyor. Kenti ziyaret için gelen turistler, tarihi mekanları akşam saatlerinde geziyor.

Hollanda'dan Mardin'i gezmeye gelen Rabia Güzel, "Hava çok sıcak. Sokaklarda gölgelik var. Hava sıcak olduğu için akşam gezmek daha güzel oluyor." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarihi kent Mardin 'eyyam-ı bahur' sıcaklarının etkisinde - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tarihi kent Mardin "eyyam-ı bahur" sıcaklarının etkisinde - Son Dakika
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