Son Dakika Haberleri: Yaz mevsiminin son günlerinde 1 metre kar kütlesi görenleri şaşırttı
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Yaz mevsiminin son günlerinde 1 metre kar kütlesi görenleri şaşırttı

2 saat önce

Yaz mevsiminin son günlerinde 1 metre kar kütlesi görenleri şaşırttıBATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde bulunan 3 bin rakımlı Mereto Dağı'na tırmanan bir grup doğasever yaz mevsiminin son günlerinde 1 metreyi aşan kar kütlelerini görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Yaz mevsiminin son günlerinde 1 metre kar kütlesi görenleri şaşırttı

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde bulunan 3 bin rakımlı Mereto Dağı'na tırmanan bir grup doğasever yaz mevsiminin son günlerinde 1 metreyi aşan kar kütlelerini görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Yaz mevsiminin son günlerinde ilçeye bağlı 3 bin rakımlı Mereto Dağı'na tırmanarak arkadaşlarıyla birlikte fotoğraf çektirmenin keyfini yaşadıklarını belirten doğasever vatandaşlardan Mehmet Bayındır, kar kütlelerini görünce şaşkınlığını gizleyemediğini söyledi. Bayındır, "Çevre illerden ve Batman il merkezi ile ilçelerinden bir araya geldiğimiz bir grup doğa sever arkadaşlarımız ile birlikte bölgenin en yüksek dağı olan 3 bin rakımlı Mereto Dağına çıkma kararı aldık. Sason ilçesinde bir araya gelerek sabahın ilk ışıklarıyla berber tırmanışa başladık. 2 saatlik bir yolculuğun ardından Mereto Dağı'na vardık. Daha önce Mereto Dağı'na tırmanan arkadaşlarımdan halen dağda kar olduğunu duymuştum ama bu kadar fazla olduğunu düşünmemiştim. Kar kütlelerini görünce çok şaşırdım. Yaz mevsiminin son günde bir metreyi bulan kar kütlesi önünde bol bol fotoğraf çekerek arkadaşlarımızla paylaştık. Gönderdiğimiz fotoğrafları gören birçok arkadaşımızda ilk fırsata Mereto Dağına tırmanmak istediğini belirtti. Mereto Dağı halen ilkbahar gibi karın olmadığı yerlerde yemyeşildir. Unutulmaz bir gün yaşadık" dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 01:25 Kaynak: İHA
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