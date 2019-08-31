Yaz mevsiminin son günlerinden 1 metre kar kütlesi önünde fotoğraf çektirdiler

Batman'ın Sason ilçesinde bulunan 3 bin rakımlı Mereto Dağına tırmanan bir grup doğa sever yaz mevsiminin son günlerinde 1 metreyi aşan kar kütlelerinin önünde poz vermenin keyfini yaşadı.



Ağustos ayının son gününde ilçeye bağlı 3 bin rakımlı Mereto Dağına tırmanarak arkadaşlarıyla birlikte fotoğraf çektirmenin keyfini yaşadıklarını belirten doğa sever vatandaşlardan Mehmet Bayındır, kar kütlelerini görünce şaşkınlığını gizleyemediğini söyledi. Bayındır, "Çevre illerden ve Batman il merkezi ile ilçelerinden bir araya geldiğimiz bir grup doğa sever arkadaşlarımız ile birlikte bölgenin en yüksek dağı olan 3 bin rakımlı Mereto Dağına çıkma kararı aldık. Sason ilçesinde bir araya gelerek sabahın ilk ışıklarıyla berber tırmanışa başladık. 2 saatlik bir yolculuğun ardından Mereto Dağına vardık. Daha önce Mereto Dağına tırmanan arkadaşlarımdan halen dağda kar olduğunu duymuştum ama bu kadar fazla olduğunu düşünmemiştim. Kar kütlelerini görünce çok şaşırdım. Yaz mevsiminin son günde bir metreyi bulan kar kütlesi önünde bol bol fotoğraf çekerek arkadaşlarımızla paylaştık. Gönderdiğimiz fotoğrafları gören birçok arkadaşımızda ilk fırsata Mereto Dağına tırmanmak istediğini belirtti. Mereto Dağı halen ilkbahar gibi karın olmadığı yerlerde yemyeşildir. Unutulmaz bir gün yaşadık" dedi. - BATMAN