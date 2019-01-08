Son Dakika Haberleri: Yaz Meyvesi Çileğin Kilosu 20 Lira

Yaz Meyvesi Çileğin Kilosu 20 Lira

23 dakika önce

Kış aylarında da tezgahlarda yerini alan yaz meyvesi çilek 20 liralık fiyatı ile dikkat çekiyor.

Yaz Meyvesi Çileğin Kilosu 20 Lira, System.String[]
Kış aylarında da tezgahlarda yerini alan yaz meyvesi çilek 20 liralık fiyatı ile dikkat çekiyor.

Bilecik'te manav tezgahlarında ve pazarlarda çileği gören vatandaşların yüzü gülerken fiyatı da düşündürüyor. Özellikle hamile kadınlar ve çocuklu ailelerin tercih ettiği çileğin fiyatı kış aylarında bir türlü beklenen seviyeye düşmüyor. Çilek satıcısı Muharrem Talih, yaz meyvesinin kışın da satıldığı ve üretiminin bu hava şartlarında zor olduğu için fiyatının pahalı olduğunu söyledi. Talih, "Çileğin kilo fiyatının kış aylarında 20 liraya kadar çıkarken, yazın aynı meyvenin kilosu 5 lira. Bu çilekler bizlere Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kurşunlu köyünden gelmekte. Mevsimi olmadığı için ilgi çok değil. Bizler hamile kadınlar, çocuklu aileler, pastaneler ve kafelerin talebi olduğu için getiriyoruz. Yazın aldığımız tadı şu an çilekte alamasak da aileler fazlasıyla tercih ediyor" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:52 Kaynak: İHA

Bilecik, Güncel
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