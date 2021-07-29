Üye Girişi
Yaz Neşesi devam ediyor - Son Dakika

Yaz Neşesi devam ediyor

29.07.2021 16:00
Yaz Neşesi devam ediyor, System.String[]

Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Kocaeli'de Yaz Neşesi etkinlikleri, Gölcük ve Dilovası ile devam edecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin 12 ilçesinde başlatılan Kocaeli'de Yaz Neşesi etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Yaza adeta damgasını vuran etkinliklerin yeni durağı Gölcük ve Dilovası olacak. Cuma ve Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan etkinlikler yazı renklendirecek. Gölcük ve Dilovası'nda yapılacak etkinliklerde iki konser gerçekleştirilecek. Karadeniz müziğinin son dönemde beğeni ile izlenen iki sevilen genç sesi konser verecek. Ekin Uzunlar, 30 Temmuz Cuma akşamı Gölcük Kavaklı Sahili'nde; Bilal Sonses ise 31 Temmuz Cumartesi akşamı Dilovası Şehit Nihat Karadaş Stadyumu'nda sevenleriyle buluşacak. Her iki konser de 21.00'de başlayacak.

GÖLCÜK'TE KAVAKLI SAHİLİNDEYİZ

Gölcük'teki etkinliklerin merkezi Kavaklı Sahili olacak. Etkinliklerin ilk etabı Cuma günü öğleden sonra başlayacak. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi'ne bağlı olan şube müdürlükleri kurulacak stantlarda kendi alanlarıyla ilgili etkinlikler düzenleyecek. Kocaeli Bilim Merkezi etkinlikte Meyvenin Genleri ve Ressam Robot Atölyesi, Robotik Sergi standı ve bilim gösterisi ile yer alacak. Kağıt Müzesi'nin Atölyesinde, El Yapımı Kağıt etkinliği gerçekleştirilecek. Şehir Tiyatroları Şube Müdürlüğü Çocuk Tiyatrosu ile çocuklara oyunlar sahneleyecek. Janglör ve palyaçolar etkinlikler boyunca çocukların neşesine ortak olacak.

KO-MEK STANTLARI

Halk Üniversitesi KO-MEK de her etkinlikte olduğu gibi Gölcük Kavaklı Sahili'nde stant kuracak. Etkinliklerde, vatandaşlardan büyük ilgi gören KO-MEK stantlarında, kursiyerlerin el emeği göz nuru eserlerinin yanı sıra iki büyük KO-MEK projesi olan USTAM VE KO-MEK Sepetinin tanıtımı yapılacak. Yine KO-MEK bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Oyun Odası da çocuklar için renkli etkinlikler düzenleyecek.

KO-MEK SEPETİNDE ÇEKİLİŞ ETKİNLİĞİ

Bu arada KO-MEK usta öğreticilerinin yapmış olduğu KO-MEK Sepeti Standı da Gölcük Kavaklı Sahili'ndeki yerini alacak. Bu alanda fotoğraf çektirip, kendi sosyal medyasında KO-MEK Medya ve KO-MEK Sepetini etiketleyenler arasında diğer alan etkinliklerinde olduğu gibi yarışma düzenlenecek. Yarışmaya katılanlar arasından çekiliş yapılacak. Numarası çıkan kişiye ebru tablosu hediye edilecek.

ÇİNİ SANATI KO-MEK STANDINDA TANITILACAK

KO-MEK branşlarının tanıtımı da yine stantlarda yapılacak. Burada öne çıkacak olan ise Çini branşı olacak. Bilindiği gibi KO-MEK, geleneksel Türk Sanatlarının en önemlilerinden olan Çini Sanatını verdiği kurslarla yaşatıyor. Kurs, vatandaşlardan her eğitim döneminde büyük ilgi görüyor. Bu kurslarda yapılan ürünler iseÇini sanatının yaşatılmasında önemli rol oynuyor.

YEREL MÜZİSYENLER SAHNE ALACAK

Gölcük Kavaklı Sahilindeki etkinliklerde Kocaelili yerel müzisyenler yer alacak. Pandemi döneminde zor günler yaşayan müzisyenler, alanda kurulacak sahnede, aylarca ayrı kaldıkları dinleyenleri ile bulaşarak, müzik yapacak.

AKŞAM EKİN UZUNLAR KONSERİ

Gölcük'teki Yaz Neşesi etkinlikleri kapsamında saatler 21.00'i gösterdiğinde ise Ekin Uzunlar Konseri gerçekleştirecek. Sevilen genç sanatçı seslendireceği türkülerle yaz etkinliğinde Karadeniz rüzgârı estirecek.

30 TEMMUZ TAVŞANCIL SAHİLİNDE ÇOCUK TİYATROSU

Öte yandan Kocaeli'de Yaz Neşesinin 30 ve 31 Temmuz tarihlerindeki bir başka adresi Dilovası olacak. Çocuk Tiyatrosu 30 Temmuz Cuma akşamı perdelerini Tavşancıl Sahilinde minik izleyicileri için açacak. Alanda bunun yanı sıra çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

31 TEMMUZ CUMARTESİ AKŞAMI BİLAL SONSES KONSERİ

31 Temmuz Cumartesi günü ise Karadeniz müziğinin son dönemdeki en sevilen seslerinden olan Bilal Sonses konser verecek. Dilovası Şehit Nihat Karadaş Stadı'nda gerçekleştirilecek olan konser 21.00'de başlayacak.

Yaz Neşesi devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi, Dilovası, Kocaeli, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Yaz Neşesi devam ediyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Köylüler ormanlık alanda kimliği belirsiz bir kadın cesedi buldu 16:54 Köylüler ormanlık alanda kimliği belirsiz bir kadın cesedi buldu Gamze'ye tecavüz edip balkondan atan canilerin olay anındaki konuşmaları ortaya çıktı: Kendini attı deriz, yırtarız 16:49 Gamze'ye tecavüz edip balkondan atan canilerin olay anındaki konuşmaları ortaya çıktı: Kendini attı deriz, yırtarız Mesut Özil orman yangınlarına kayıtsız kalmadı! Yıldız futbolcu vatandaşlara seslendi 16:32 Mesut Özil orman yangınlarına kayıtsız kalmadı! Yıldız futbolcu vatandaşlara seslendi
Son Dakika: Türkiye'nin güneyini esir alan yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı 15:59 Son Dakika: Türkiye'nin güneyini esir alan yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı Son Dakika: Türkiye'nin güneyi alev aldı! Antalya'dan sonra Bodrum ve Didim'de de yangın çıktı 15:31 Son Dakika: Türkiye'nin güneyi alev aldı! Antalya'dan sonra Bodrum ve Didim'de de yangın çıktı Türkiye'yi saran yangın felaketlerine karşı en büyük destek Rusya'dan! 3 uçakla söndürme çalışmalarına katıldılar 15:28 Türkiye'yi saran yangın felaketlerine karşı en büyük destek Rusya'dan! 3 uçakla söndürme çalışmalarına katıldılar
Eyyam-ı bahur sıcakları geliyor! Türkiye'de termometreler 43 dereceyi görecek 14:39 Eyyam-ı bahur sıcakları geliyor! Türkiye'de termometreler 43 dereceyi görecek Bu görüntüler Türkiye'den! Korona ile mücadele devam ederken kuş gribi patlak verdi, onlarca hayvan toplandı 14:22 Bu görüntüler Türkiye'den! Korona ile mücadele devam ederken kuş gribi patlak verdi, onlarca hayvan toplandı

Son Dakika Haberleri
16:58 Genç kızdan korkunç iddia: Patronum yazlık evindeki yan odada karısını uyutup, beni taciz etti
16:54 Köylüler ormanlık alanda kimliği belirsiz bir kadın cesedi buldu
16:52 Beşiktaş'la yollarını ayırıp Trabzonspor'a geçen Dorukhan'ın, forma numarası ve kazanacağı ücret netleşti
16:48 Gamze'ye tecavüz edip balkondan atan canilerin olay anındaki konuşmaları ortaya çıktı: Kendini attı deriz, yırtarız
16:44 Son Dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 8 ilimizde orman yangını var, kontrol altına almamız zaman alabilir
16:32 Mesut Özil orman yangınlarına kayıtsız kalmadı! Yıldız futbolcu vatandaşlara seslendi
16:08 Alanya'nın Brezilyalı yıldızı Davidson, Fenerbahçe'nin radarına girdi
15:59 Son Dakika: Türkiye'nin güneyini esir alan yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı
15:45 Neslican Tay'ın hayatı film oluyor! Film için saçlarını kazıtan Naz Çağla Irmak'ın son paylaşımı beğeni topladı
15:33 Ömer Bayram'a tribünlerden sonra bir darbe de yorumculuk yapan Sneijder'den geldi
Genç kızdan korkunç iddia: Patronum yazlık evindeki yan odada karısını uyutup, beni taciz etti Genç kızdan korkunç iddia: Patronum yazlık evindeki yan odada karısını uyutup, beni taciz etti         
16:59
Beşiktaş'la yollarını ayırıp Trabzonspor'a geçen Dorukhan'ın, forma numarası ve kazanacağı ücret netleşti Beşiktaş'la yollarını ayırıp Trabzonspor'a geçen Dorukhan'ın, forma numarası ve kazanacağı ücret netleşti         
16:52
Son Dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 8 ilimizde orman yangını var, kontrol altına almamız zaman alabilir Son Dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 8 ilimizde orman yangını var, kontrol altına almamız zaman alabilir         
16:45
Alanya'nın Brezilyalı yıldızı Davidson, Fenerbahçe'nin radarına girdi Alanya'nın Brezilyalı yıldızı Davidson, Fenerbahçe'nin radarına girdi         
16:09
Neslican Tay'ın hayatı film oluyor! Film için saçlarını kazıtan Naz Çağla Irmak'ın son paylaşımı beğeni topladı Neslican Tay'ın hayatı film oluyor! Film için saçlarını kazıtan Naz Çağla Irmak'ın son paylaşımı beğeni topladı         
15:46
Çaresiz çiftçi yangının ortasında kalan hayvanlarına böyle yalvardı: Ne olursunuz gitmeyin Çaresiz çiftçi yangının ortasında kalan hayvanlarına böyle yalvardı: Ne olursunuz gitmeyin         
15:30
Başkasının ahırına girmek canlarına mal oldu! Çoban, hırsız sandığı dayı ile yeğeni tüfekle öldürdü Başkasının ahırına girmek canlarına mal oldu! Çoban, hırsız sandığı dayı ile yeğeni tüfekle öldürdü         
15:11
Beşiktaş'tan Avrupa'ya gitmek istediği için ayrılan Dorukhan, Trabzonspor'a imza attı Beşiktaş'tan Avrupa'ya gitmek istediği için ayrılan Dorukhan, Trabzonspor'a imza attı         
14:28
Instagram'dan son halini paylaşan Zerrin Özer'i görenler gözlerine inanamadı Instagram'dan son halini paylaşan Zerrin Özer'i görenler gözlerine inanamadı         
14:07
Son Dakika! Sosyal medyada göçmenlerle ilgili dolaşan görüntülerle ilgili açıklama: Birçoğu bizim sınırlarımıza ait değil Son Dakika! Sosyal medyada göçmenlerle ilgili dolaşan görüntülerle ilgili açıklama: Birçoğu bizim sınırlarımıza ait değil         
13:29
Ünlü avukat Rahmi Özkan öldü mü? Ortaya atılan iddiaya Müge Anlı cephesinden jet yalanlama Ünlü avukat Rahmi Özkan öldü mü? Ortaya atılan iddiaya Müge Anlı cephesinden jet yalanlama         
13:23
Cesetlerini köpeklerin bulduğu karı koca cinayetinde yeni detaylar! Bir numaralı şüpheli üvey kız kardeş Cesetlerini köpeklerin bulduğu karı koca cinayetinde yeni detaylar! Bir numaralı şüpheli üvey kız kardeş         
13:06
Cinsel ilişki sırasında prezervatifin gizlice çıkarılması tecavüz sayılıyor! İngiltere'de bu konuda ceza verilen tek bir olay var Cinsel ilişki sırasında prezervatifin gizlice çıkarılması tecavüz sayılıyor! İngiltere'de bu konuda ceza verilen tek bir olay var         
12:10
İstanbul'un göbeğinde silah sesleri! Gelinin babasının 4 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada İstanbul'un göbeğinde silah sesleri! Gelinin babasının 4 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada         
11:45
Tuğba Özay, felç geçirdi! Manavgat'ta çıkan yangında çiftliği yanmış Tuğba Özay, felç geçirdi! Manavgat'ta çıkan yangında çiftliği yanmış         
11:08
Bülent Ersoy, Bodrum tatilinde makyajsız görüntülendi Bülent Ersoy, Bodrum tatilinde makyajsız görüntülendi         
10:00
Eski Güzellik Kraliçesi Regina Turner'ın evliliği boyunca eskortluk yaptığı ortaya çıktı Eski Güzellik Kraliçesi Regina Turner'ın evliliği boyunca eskortluk yaptığı ortaya çıktı         
19:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2021 17:12:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yaz Neşesi devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement