Yaz Neşesi Litros Sanat Sayfalarında - Son Dakika

Eklenme tarihi 5 Temmuz 2021

ABONE OL YAZ NEŞESİ LİTROS SANAT SAYFALARINDA Esenler Belediyesi'nin bünyesinde yayınlanan ve kültür sanat yayıncılığına farklı bir soluk kazandıran Litros Sanat, yaz neşesi ile okurlarının kalbini fethedecek yeni bir sayı hazırladı ve okurun huzuruna çıktı.

Litros Sanat bu sayısında, yaz mevsiminin kültür sanatın farklı alanlarına olan yansımalarını ele alarak okura farklı bir pencere sunuyor.

Gazetenin bu sayısında okuru, usta oyuncu Zihni Göktay ile yaz oyunlarını ve uzun yaz turnelerini konu alan keyifli bir söyleşi karşılıyor. Ayrıca Türk sinemasında yazı farklı bakış açılarıyla ele alan filmlerin konu edildiği haber dosyası da her yaştan okurun çok ilgisini çekecek.

YAZ AYLARINDA İSTANBUL'DA NEFES ALDIRAN ADRESLER Litros Sanat'ın bu sayısında geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Türk sinemasının en üretken oyuncu, senarist ve yönetmenlerinden, 'Yeşilçam'ın Karaoğlan'ı' Kartal Tibet'in portresine yer veriliyor. Gazetede yer alan " İstanbul'da Nefes Aldıran Adresler" başlıklı haberde ise Covid-19 pandemisi sonrası İstanbul'da gezilebilecek kültür sanat rotaları ile bol oksijenli mekanlar okurun ilgisine sunuluyor.

Bu sayıda ayrıca uzun yıllar sözlü tarih alanında saha çalışması yapan Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necati Demir'in 81 ilde topladığı yüzlerce masalın hikayesi, tüm detaylarıyla gözler önüne seriliyor. Gazetenin kitaplık köşesinde de yaz mevsimini konu alan kitaplar okurla buluşturuluyor.

Gazetenin bu sayısında bir zamanların meşhur içeceği gazozu 5 yıldır Vefa ve Balat'ta meraklılarıyla buluşturan Mahmut Saklı ile yapılmış bir röportaj, "Gazoz Bizim Sevdamız" başlığıyla gazete sayfalarındaki yerini alıyor. Bu sayıdaki ayaküstü köşesinin konuğu da bağlama ve kopuz sanatçısı Coşkun Karademir.

Litros Sanat'ta yazar Bilen Işıktaş "Geçmiş Zaman Olur ki Hayali Cihana Bedel", Gülcan Tezcan "Travmayı Atlatmak İçin Sanata İhtiyacımız Var", Ercan Yılmaz ise "Müslüman Aydının Şerh ve Haşiyeyle İmtihanı" başlıklı yazılarıyla okurla buluşuyor.

Güncel haberlerle zenginleştirilmiş Litros Sanat, PDF formatında litrossanat. com üzerinden indirilerek okunabiliyor.

Litros Sanat'ın önceki sayılarına da gazetenin arşiv sayfasından ulaşabilirsiniz:

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