Son Dakika Haberleri: Yaz okulu, çocukların tatil sevinci oldu
Son Dakika Spor Haber

Yaz okulu, çocukların tatil sevinci oldu

22 dakika önce

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesince Nazilli'de açılan Yaz Okulu 2019 çocukların tatil sevinci oldu.

Yaz okulu, çocukların tatil sevinci oldu, System.String[]
Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesince Nazilli'de açılan Yaz Okulu 2019 çocukların tatil sevinci oldu. Bin 200 civarında çocuğun faydalandığı yaz okulu kapsamındaki futbol ve yüzme kursları büyük ilgi görüyor.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan öncülüğünde Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesi tarafından Esat Ergüler Sosyal Tesisleri ve Sümer Rekreasyon Alanı'nda düzenlenen Yaz Okulu 2019'a katılan çocuklar hem tatillerini eğlenerek geçiriyor hem de futbolu ve yüzmeyi uzmanlarından öğreniyor.

Nazilli Sümer Rekreasyon Alanı'ndaki havuzda düzenlenen yaz okulu yüzme kursuna 9-14 yaş arası 40'ar öğrenciden oluşan 23 grupta 920 öğrenci katılıyor. Çocuklara, uygulamalı yüzme kurallarının öğretmenin yanısıra bölgenin en sıcak iklimine sahip Nazilli'de tatile gidemeyen çocuklara havuzda serinleme imkanı da sunuluyor. Hafta içi hergün gün boyu süren yüzme kurslarına katılan öğrencilerle tek tek ilgilenen uzman eğitmenler velilerden de büyük takdir topluyor. Yüzme bilmeyen çocuklarının yaz okulu sayesinde uzman ellerde yüzme öğrenmesini sağlayan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na da teşekkür eden veliler, "Yaz aylarında birçok boğulma olayı duyuyoruz. Çocuklarımız en azından yüzme öğrenmelerinin yanısıra sudaki davranışlarına dikkat edecekler" diyerek teşekkürlerini dile getirdi.

Yüzme Eğitmenlerinden Raziye Aytekin de yaptığı bilgilendirmede verdikleri derslerle çocuklara yüzmeyi en iyi şekilde öğrettiklerini ifade etti.

Esat Ergüler Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen futbol okuluna ise yaklaşık 150 öğrenci katılıyor. Çocuklara futbolun kuralları en iyi şekilde uzman eğitmenler tarafından öğretiliyor. Hafta içi her gün verilen kurslara katılan öğrenciler futbolun kurallarını uygulamalı olarak öğrendikten sonra aralarında yaptıkları maçlarla da öğrendiklerini pekiştirdikleri gibi en sevdikleri futboldan da yaz boyu kopmayarak tatillerini en iyi şekilde değerlendirme imkanı elde ediyorlar. Yaz okullarına katılan öğrenciler belediyeye Servislerle evlerinden alınıp yine evlerine bırakılıyor. Öğrencilerin her türlü ihtiyacının da karşılandığı yaz okulunun 2 ay süreceği ifade edildi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:37 Kaynak: İHA
Nazilli, Aydın, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'de Deniz Sarıtaç'ın gönderilme nedeni belli oldu Volkan Demirel, kadın hayranları yüzünden zor anlar yaşadı! Zeynep Demirel sinir krizi geçirdi Galatasaray'dan Mehmet Topal ve Arda Turan bombası! Vedat Muriqi'in takımda kalma kararı sonrası Galatasaray'dan ilk yorum!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 10:59:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaz okulu, çocukların tatil sevinci oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]