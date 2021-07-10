YAZ OKULU HEM EĞİTİYOR HEM EĞLENDİRİYOR - Son Dakika

Eklenme tarihi 10 Temmuz 2021

ABONE OL YAZ OKULU HEM EĞİTİYOR HEM EĞLENDİRİYOR Geçmiş yıllarda Esenler halkının büyük beğenisini kazanan Yaz Okulu uygulaması bu yıl da devam ediyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün her yıl düzenlediği Yaz Okulları'nda bu yıl 4-15 yaş arası öğrenciler, yaz tatili boyunca pandemi kuralları çerçevesinde bir dizi etkinlikte buluşuyor.

8 bilgi evi ve İlim Yayma Cemiyeti Merkezi'nde, 1199 öğrenciyle gerçekleştirilen Yaz Okulları uygulamamızda öğrencilerimiz değerler eğitiminden, kültürel, bilimsel ve sportif aktivitelere kadar birçok farklı alanda kendilerini geliştirme imkanı buluyorlar.

YAZ OKULU İLE ÖNCE DERS SONRA EĞLENCE Kur'an-ı Kerim, Siyer, İlmihal, Adab-ı Muaşeret ve Ahlak Eğitimleri gibi İslami ilimlerin yanı sıra, atölye çalışmaları, seminerler ve yarışmalarla zihin dünyalarına katkı sağlayan öğrenciler, spor turnuvaları, sanatsal çalışmalar, geziler ve izcilik kampları gibi programlarla da doya doya eğleniyorlar.

"BAYRAM ŞENLİĞİ" 15-16 TEMMUZDA İlçedeki bilgi evlerinde düzenlenen Yaz Okulları sırasında çocuklar hem eğleniyor hem de öğreniyorlar. Birbirinden renkli ve neşeli deneyimlerin yaşandığı etkinliklerde çocuklar gönüllerince vakit geçiriyorlar.

Programa katılan çocuklara, 'Kur'an Okuyorum' madalyası, Kur'an-ı Kerim, kitap ve cüz dağıtılıyor. Yaz Okulu hafta içi her gün 10. 00 ile 14. 30 saatleri arasında gerçekleşiyor. 21 Haziran Pazartesi başlayan ilk kur, 16 Temmuz Cuma günü sona eriyor.

Her bir bilgi evi 15-16 Temmuz tarihlerinde kendi bünyesinde "Bayram Şenliği" düzenleyerek ilk kuru tamamlayacak. İkinci kur ise 26 Temmuz- 20 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

BİLEK GÜREŞİ TURNUVASI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve Esenler İlçe Spor Müdürlüğü, Yaz Okulu öğrencilerinin katılımıyla bir bilek güreşi müsabakası düzenleyecek.

12 Temmuz Pazartesi günü saat 11: 00'de Esenler Stadyumu'nda gerçekleşecek etkinlikte müsabakalar, 7-8, 9-10, 11-12 ve 13-14 yaş aralığındaki bilgi evi öğrencileri arasında düzenlenecek. Kazanan öğrencilere ise madalya ve kupa verilecek.

BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR Ücretsiz olarak verilen Yaz Okulu eğitimlerine katılmak isteyen öğrencilerimiz, 26 Temmuz- 20 Ağustos arasındaki okul kayıtları için ilçemizde bulunan Bilgi Evleri'ne başvurarak bilgi alabilir ve kayıt yaptırabilirler. Ayrıca Belediyemizin iletişim numarası 444 00 73 numaralı hattını arayarak da Yaz Okulu uygulaması hakkında bilgi alabilirsiniz.

4-15 yaş arasındaki tüm öğrencilerimizi arkadaşlarıyla beraber hem eğlenip hem de öğrenecekleri ücretsiz Yaz Okulları eğitimlerimize bekliyoruz.

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