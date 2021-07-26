Değerli Öğrenciler,
Aşağıda yer alan link üzerinden bilgileri doldurarak öğrenci numaranıza ulaşabilirsiniz.
https://obs. gedik. edu. tr/oibs/ogrsis/no_query. aspx
Öğrenci Bilgi Sistemine (OBS) ve Uzaktan Eğitim Sistemine (UZEM) aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
OBS Link : https://obs. gedik. edu. tr/oibs/ogrenci/login. aspx
UZEM Link : https://ue. gedik. edu. tr/Account/LoginBefore
Sistemlere Giriş Aşamalarınız;
Kullanıcı Adı : Öğrenci Numarası
Şifre : T. C. Kimlik Numaranızın ilk beş hanesidir
Başarılar Dileriz.
Son Dakika › Sadece Haberler › Yaz Okulu İçin Dışardan Gelen Öğrencilerin Dikkatine !!! - Son Dakika