Yaz Okulu İçin Dışardan Gelen Öğrencilerin Dikkatine !!! - Son Dakika

Yaz Okulu İçin Dışardan Gelen Öğrencilerin Dikkatine !!!

Yaz Okulu İçin Dışardan Gelen Öğrencilerin Dikkatine !!!
Son Güncelleme: 26.07.2021 18:17

Değerli Öğrenciler,Aşağıda yer alan link üzerinden bilgileri doldurarak öğrenci numaranıza ulaşabilirsiniz.

Değerli Öğrenciler,

Aşağıda yer alan link üzerinden bilgileri doldurarak öğrenci numaranıza ulaşabilirsiniz.

https://obs. gedik. edu. tr/oibs/ogrsis/no_query. aspx

Öğrenci Bilgi Sistemine (OBS) ve Uzaktan Eğitim Sistemine (UZEM) aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

OBS Link : https://obs. gedik. edu. tr/oibs/ogrenci/login. aspx

UZEM Link : https://ue. gedik. edu. tr/Account/LoginBefore

Sistemlere Giriş Aşamalarınız;

Kullanıcı Adı : Öğrenci Numarası

Şifre : T. C. Kimlik Numaranızın ilk beş hanesidir

Başarılar Dileriz.

Kaynak: Habermetre

Gedik, Son Dakika

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SON DAKİKA: Yaz Okulu İçin Dışardan Gelen Öğrencilerin Dikkatine !!! - Son Dakika
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