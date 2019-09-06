Son Dakika Haberleri: Yaz okulu kapanış ve sertifika töreni gerçekleşti
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Yaz okulu kapanış ve sertifika töreni gerçekleşti

2 saat önce

Erenlerspor 7-12 yaş arası yaz okulu kapanış ve sertifika töreni gerçekleşti.

Yaz okulu kapanış ve sertifika töreni gerçekleşti, System.String[]

Erenlerspor 7-12 yaş arası yaz okulu kapanış ve sertifika töreni gerçekleşti.


Erenlerspor yaz okulu kapanış töreni ve sertifika dağıtım programı, sporcular, Erenlerspor yöneticileri ve futbolcu ailelerinin geniş katılımı ile gerçekleşti. Törende konuşan Erenler Belediye Başkanı Rahmi Şengül, sporcuları ve ailelerini tebrik ederek, sporu önemine değindi. Başkan Şengül, "3 aylık eğlenceli, keyifli bir dönemi geride bıraktınız. Zaman zaman sizleri izlemeye geldiğimizde gözlerinizdeki ışığı bizler gördük. Burada sporun, futbolun haricinde birbirinizi kazandınız, güzel arkadaşlıklar edindiniz. Bizleri ileride iyi makamlarda en güzel şekilde gururlandıracağına eminiz" dedi.


Şengül sözlerinin devamında, "Şimdi sizlerden beklentimiz okullarınızda derslerinize en iyi şekilde odaklanmanız. Futbolu ve okul derslerinizi birlikte yürütebildiğiniz zaman asıl başarı gelecektir. Erenler'imiz için hedeflerimiz var, Erenlerspor'un bir takımının profesyonel ligde olması için hep birlikte çalışacağız. Erenler halkı bunu hak ediyor ve bunu Erenler'in gençleri, sporcuları başaracak" ifadelerini kullandı.


Gerçekleşen konuşmaların ardından Başkan Yardımcısı Rahmi Şengül ve Kulüp Yöneticilerinin sertifikaları futbolculara takdim etmesi ile program sona erdi. - SAKARYA

Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:04 Kaynak: İHA
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