Yaz Okulu Kayıt Tarihleri Uzatıldı - Son Dakika
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Yaz Okulu Kayıt Tarihleri Uzatıldı

10.08.2021 10:27
Yaz Okulu Kayıt Tarihleri Uzatıldı

Değerli öğrencilerimiz, sizlerden gelen yoğun talep üzerine yaz okulu kayıt tarihleri 11 Ağustos 2021 Çarşamba günü saat 23: 59'a kadar uzatılmıştır.

Değerli öğrencilerimiz, sizlerden gelen yoğun talep üzerine yaz okulu kayıt tarihleri 11 Ağustos 2021 Çarşamba günü saat 23: 59'a kadar uzatılmıştır.

Kaynak: Habermetre
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Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Yaz Okulu Kayıt Tarihleri Uzatıldı - Son Dakika

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