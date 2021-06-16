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Yaz Okulu kayıtlarında başvurular başladı - Son Dakika

Yaz Okulu kayıtlarında başvurular başladı

16.06.2021 12:04
Yaz Okulu kayıtlarında başvurular başladı, System.String[]

Eğitimde fırsat eşitliği kapsamında her yıl binlerce kursiyere farklı alanlarda ücretsiz eğitimler sunan ESMEK, tatille eğitimi bir araya getiren Yaz Okulu açarak 7-14 yaş arası çocuklara dolu dolu bir yaz yaşatacak.

Pandemi nedeniyle uzaktan eğitimin yanı sıra birçok sosyal, kültürel, sanatsal ve spor etkinliklerinden uzak kalan çocuklar için Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK) tarafından Yaz Okulu açılıyor. Bu kapsamda başta Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları'nın (ESMEK) Şeker Mahallesi'nde bulunan ana merkezinin yanı sıra Emek, Yunusemre, Turistik El Sanatları, 71 Evler Eğitim Merkezleri de Yaz Okulu'nda çocukların adresi olacak. Öte yandan ESMEK sadece kent merkezinde değil Alpu, Beylikova, Çifteler ve İnönü İlçelerinde bulunan eğitim merkezlerinde çocuklar için Yaz Okulu Programı gerçekleştirecek.

7-14 yaş arası çocukların katılacağı Yaz Okulu'nda Aerobik, Basketbol, Satranç, Zumba, Bağlama, Dans, Drama, Halk Oyunları, Jimnastik, Mandala, Origami, Tiyatro, Tasarım, Voleybol, Geleneksel Sokak Oyunları, Aşçılık, İşaret Dili, Taş Boyama, Kitap Okuma, Sanat Tasarım Teknoloji Sohbetleri, Blok Flüt, Masal Atölyesi, Atma Dönüştür, Ebru, Kağıt Tasarım, Seramik, Taş Boyama, Bileklik Dokuma, Keman, Müzik ve Ses Eğitimi, Oyuncak Yapımı, Masal Atölyesi, Resim gibi çok sayıda kültürel ve sanatsal etkinlik yapılacak. Bunların yanı sıra Matematik, İngilizce, Element Atölyesi, Eğlenceli Bilim, Hızlı Okuma Diksiyon, Fen Bilimleri, Temel Çizim Teknikleri, Gelecek Sohbetleri, Haklarımı Oynayarak Öğreniyorum gibi farklı branşlarda da Yaz Okulu kapsamında eğitimler gerçekleştirilecek. Yaz döneminde ayrıca mobil eğitimler de düzenlenecek. Kayıtların alınmaya başlandığını belirten ESMEK yetkilileri, "Aydınlık yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızın yaz tatillerini en verimli şekilde geçirebilmeleri amacıyla ESMEK tarafından düzenlenen ücretsiz Yaz Okulu kayıtlarımız başladı. Zorlu pandemi sürecinin ardından normalleşme adımları kapsamında çocuklarımızın fiziksel, zihinsel, sosyo-kültürel ve sanatsal dünyalarına dokunacak etkinlikler düzenlenecek. Bu kapsamda 14 Haziran'da başlayan ön kayıtlar 2 Temmuz'da sona erecek. Yaz Okulu ise 5 Temmuz'da başlayarak 27 Ağustos'ta sona erecek. Vatandaşlarımız ESMEK Yaz Okulu kurslarına ön kayıtları online olarak www.esmek.eskisehir.bel.tr adresinden yapabilir, ayrıca 0222 220 76 88 - 220 76 99 numaralı telefondan bilgi alabilirler" dedi. Bu arada yetkililer, etkinliklerde koronavirüs önlemleri kapsamında ateş ölçümü, maske, mesafe ve hijyen kurallarına da riayet edileceğini belirtti.

Yaz Okulu kayıtlarında başvurular başladı

Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir, Pandemi, Alpu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Yaz Okulu kayıtlarında başvurular başladı - Son Dakika


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