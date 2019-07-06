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Yaz okulu, neşe dolu

44 dakika önce

Altındağ Belediyesi Yaz Okulları, Altındağlı çocuklar tarafından büyük ilgi görüyor.

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Altındağ Belediyesi Yaz Okulları, Altındağlı çocuklar tarafından büyük ilgi görüyor. 30'dan fazla branşta kursun açıldığı yaz okullarında, en çok ilgiyi spor branşları görüyor.

Kukladan yabancı dile, takı tasarımından dramaya, deney kulübünden ahşap boyamaya kadar birbirinden farklı branşlarda hizmet veren Altındağ Belediyesi Yaz Okulları, Altındağlı gençlerin ve çocukların hayatına neşe katıyor. En çok ilgiyi; voleybol, basketbol, okçuluk, futbol, hentbol, fitness, yüzme, masa tenisi gibi spor dalları görüyor. Spor branşları içinde ise okçuluk başı çekiyor. Altındağ Belediyesi'ne bağlı yaz okullarında gençler ve çocuklar tatillerini kültür, sanat ve sporla dopdolu geçiriyor. 30 farklı branşta kursun açıldığı yaz okullarından bu yıl bin öğrenci faydalanıyor. Okullarda, Altındağlı gençlerin yaz tatillerini verimli bir şekilde geçirmesi için her tür imkan sağlanıyor, hiçbir detay gözlerden kaçmıyor.

Sanat ve sporla buluşturuyoruz

İsteyen herkesin ücretsiz olarak yararlanabildiği kursların, gençlerin fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağladığını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Çocuklara ve gençlere yönelik yaz okullarını çok önemsiyoruz. Sadece Altındağ'ın değil, ülkemizin geleceği için de çocuklarımızı kültür, sanat ve sporla buluşturuyoruz. Kurslarımızda eğitimcilerimiz tarafından yetenekli çocukları belirleyerek, spor ve sanata yönlendiriyoruz. Yaz tatillerini verimli bir şekilde geçiren çocuklarımızın eğitim hayatında da başarılı olduğunu gözlemliyoruz ve bundan büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 10:37 Kaynak: İHA
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