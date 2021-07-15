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Yaz olimpiyatlarının "kralı" Phelps - Son Dakika

Yaz olimpiyatlarının "kralı" Phelps

15 Temmuz 2021 Perşembe 09:09
Yaz olimpiyatlarının

Şimdiye dek düzenlenen yaz olimpiyat oyunlarında, en fazla madalya kazanan sporcular sıralamasında, ABD'li yüzücü Michael Phelps, ilk sırada yer alıyor.

Şimdiye dek düzenlenen yaz olimpiyat oyunlarında, en fazla madalya kazanan sporcular sıralamasında, ABD'li yüzücü Michael Phelps, ilk sırada yer alıyor.

İlki 2000 Sydney olmak üzere toplamda 5 olimpiyata katılma başarısı gösteren Phelps, 23 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalyayla yaz olimpiyat oyunlarının en çok kürsüye çıkan ismi oldu. 2008 Pekin Olimpiyat Oyunları'nda 8 altın madalya elde eden ABD'li yüzücü, bu başarısıyla aynı zamanda, bir olimpiyatta en fazla altın madalya kazanan sporcu unvanını elde etti.

ABD'li yüzücü, 23 altın madalyayla oyunlar tarihinde en fazla altın madalya kazanan sporcu unvanını da elinde bulunduruyor.

Phelps, 2004 Atina'da 6 altın, 2 bronz, 2008 Pekin'de 8 altın, 2012 Londra'da 4 altın, 2 gümüş madalya kazanmayı başardı. ABD'li yüzücü, 2016 Rio'da ise madalya koleksiyonuna 5 altın ve 1 gümüş daha ekledi.

Şu anda 35 yaşında olan Phelps, toplamda elde ettiği 23 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalyayla kırılması zor bir rekorun sahibi oldu.

Latynina, ikinci sırada

SSCB'li kadın cimnastikçi Larissa Latynina, 1956-1964 yılları arasında katıldığı 3 olimpiyatta 9 altın, 5 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 18 madalyayla Phelps'in ardından ikinci sırada yer aldı.

Latynina, bu 18 madalyanın 14'ünü bireysel, 4'ünü de eski SSCB takımının sporcusu olarak kazandı.

Fin atlet Paavo Nurmi, 9 altın, 3 gümüş, ABD'li yüzücü Mark Spitz de 9 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalyayla sıralamada kendilerine yer buldu.

Schmidt ve Gerevich'ten 6 farklı olimpiyatta altın madalya

Alman kadın kanocu Birgit Fischer Schmidt, katıldığı 6 farklı olimpiyatta toplamda 8 altın madalya kazandı.

İlk olimpiyat madalyasını 18 yaşındayken Moskova 1980'da elde eden Schmidt, Doğu Almanya'nın katılmaması nedeniyle katılmadığı 1984 Los Angeles'ta mücadele edemedi. Schmidt, sonrasında Seul 1988'de 2 altın, 1 gümüş, Barcelona 1992 ile Atlanta 1996'da 1'er altın ve gümüş, Sidney 2000'de 2 altın, Atina 2004'te ise 1'er altın ve gümüş madalya elde etti.

Altı farklı olimpiyatta altın madalya kazanan diğer isim ise Macar erkek eskrimci Aladar Gerevich olarak tarihteki yerini koruyor. "En büyük olimpik kılıç ustası" olarak tanımlanan Gerevich, 1932 ile 1960 arasındaki 28 yılda düzenlenen 6 olimpiyata da katıldı. Macar eskrimci, 1932 Los Angeles'de 1 altın, 1936 Berlin'de 1 altın, 1 bronz, 1948 Londra'da 2 altın, 1952 Helsinki'de 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz, 1956 Melbourne ile 1960 Roma'da 1'er altın madalya aldı.

Gerevich, toplamda 7 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyayı ülkesine götürdü.

İkinci Dünya Savaşı nedeniyle Tokyo 1940 ve Londra 1944'ün iptal edilmeseydi Gerevich'in 8 farklı olimpiyat görme ihtimali bulunuyordu.

İngiliz küreçki Steven Redgrave da 1984'ten 2000'e kadar art arda beş olimpiyatta altın madalya alarak tarihe geçen sporculardan oldu.

Dört farklı olimpiyatta şampiyonluğa ulaşan ise 3 sporcu bulunuyor. 1948-1960 yılları arasında Danimarkalı ünlü yelkenci Paul Elvström, 1956-1968 yılları arasında disk atmada zirveyi kimseye kaptırmayan ABD'li sporcu Alfred Oerter ile 1984 ile 1996 yılları arasında 100 metre ve uzun atlamanın efsaneleşen ismi ABD'li atlet Carl Lewis, dörder altın madalya aldı.

Yaz olimpiyat oyunlarının en başarılıları

Yaz Olimpiyat Oyunları tarihinin en başarılı sporcuları ve kazandıkları madalyaların sayıları şöyle:

Altın madalyalar:

23: Michael Phelps (ABD-Yüzme)

9: Larissa Latynina (SSCB-Cimnastik), Paavo Nurmi (Finlandiya-Atletizm), Mark Spitz (ABD-Yüzme), Carl Lewis (ABD-Atletizm)

8: Birgit Fischer Schmidt (Almanya-Kano), Savao Kato (Japonya-Cimnastik), Jenny Thompson (ABD-Yüzme), Matthew Biondi (ABD-Yüzme), Ray C.Ewry (ABD-Atletizm), Usain Bolt (Jameika-Atletizm)

Toplam madalyalar:

28: Michael Phelps (ABD-Yüzme)

18: Larissa Latynina (SSCB-Cimnastik)

15: Nikolai Andrianov (SSCB-Cimnastik)

13: Boris Shakhlin (SSCB-Cimnastik), Eduardo Mangiarotti (İtalya-Eskrim), Takashi Ono (Japonya-Cimnastik)

12: Savao Kato (Japonya-Cimnastik), Paavo Nurmi (Finlandiya-Atletizm), Alexei Nemov (Rusya-Cimnastik), Birgit Fischer Schmidt (Almanya-Kano), Jenny Thompson (ABD-Yüzme), Dara Torres (ABD-Yüzme), Ryan Lochte (ABD-Yüzme), Natalie Coughlin (ABD-Yüzme)

11: Carl Townsend Osburn (ABD-Atıcılık), Viktor Chukarin (SSCB-Cimnastik), Mark Spitz (ABD-Yüzme), Matthew Biondi (ABD-Yüzme), Vera Caslavska (Çekoslovakya-Cimnastik)

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yaz olimpiyatlarının 'kralı' Phelps - Son Dakika Spor


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