Yaz Öncesi Estetik Görünüm İçin Karın Germe Ameliyatı

Karın bölgesindeki şekil bozukluklarını ortadan kaldırmak için yapılan karın germe ya da düzeltme ameliyatları, özellikle obezite cerrahisi ile doğum sonrasında fazla kilo vermeye bağlı olarak gelişen sarkmaların giderilmesi için tercih ediliyor.

Karın bölgesindeki şekil bozukluklarını ortadan kaldırmak için yapılan karın germe ya da düzeltme ameliyatları, özellikle obezite cerrahisi ile doğum sonrasında fazla kilo vermeye bağlı olarak gelişen sarkmaların giderilmesi için tercih ediliyor. Karın bölgesindeki deformasyon nedeniyle sorun yaşayanlar, yaz gelmeden yapılacak karın germe ameliyatıyla daha estetik görüntüye kavuşabiliyor. Memorial Kayseri Hastanesi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölümü'nden Prof. Dr. Teoman Eskitaşçıoğlu, karın germe ameliyatları hakkında bilgi verdi.



Çoklu gebelik karında sarkma nedeni



Karın bölgesindeki şekil bozukluğu cilt ve cilt altı dokunun fazlalığı sonucunda karın kaslarının gevşemesiyle oluşmaktadır. Bunun en sık nedeni birden fazla olan gebeliklerdir.



Gebelik sırasında cilt dokusu ve karın kasları, dokuların esneklik seviyesinin ötesinde gerilir. Gövdenin öne doğru hareketini sağlayan rektus kaslarını bir arada tutan zarın yırtılması ve arada boşluk oluşacak şekilde birbirinden uzaklaşması sonucu da "rektus diastazı" durumu ortaya çıkar. Gebelik sonrası kilo kaybı da bu deformasyona katkı sağlamaktadır. Bunun için gebelik boyunca alınan kilolar, doğumdan sonraki 6-12 ayda verilmelidir. Böylece bu dönemde karın, derisi eski haline dönerek sıkılaşacaktır. Eğer diyet ve spora rağmen bu dönemde derideki sarkık görünüm devam ediyorsa, muhtemelen karın bölgesi bir daha toparlanamayacaktır.



Fazla kilo vermek karın duvarını esnetir



Sarkmaya neden olan diğer önemli neden ise aşırı kilo alımıdır. Diyetle veya mide küçültme operasyonlarıyla verilen aşırı kilo, karın duvarının esnemesine ve cilt dokusunun fazlalığına neden olmaktadır. Ayrıca karın bölgesi ameliyatlarının ardından oluşan deformiteler de sarkmanın nedenleri arasındadır. Özellikle safra kesesi, bağırsak veya mide ameliyatları ile sezaryen sonucunda ortaya çıkan insizyon skarları karında şekil bozukluklarına neden olabilmektedir.



Karın germe ameliyatı için uygun kriterler



Genel sağlık durumu iyi ve ameliyata olmaya bir engeli olmayan 18 yaşının üzerindeki herkes karın germe ameliyatı olabilir. Ameliyat öncesinde kişinin tıbbi öyküsünün alınması ve alışkanlıkları son derece önemlidir. Daha önce geçirilmiş gebelikler ve karın duvarına olan etkisi değerlendirilmeli, hastanın kilo alma ve kaybetme süreci tartışılmalı, daha önceden yapılmış açık ya da kapalı tüm cerrahi müdahaleler detaylandırılmalıdır. Eğer hasta 5-6 kilodan fazla kilo vermeyi planlıyorsa operasyonun ertelenmesi önerilmelidir. Operasyon öncesi, hedeflenen kiloya mümkün olduğunca çok yaklaşılması konusunda motive edilmelidir.



Operasyonun riskleri değerlendirilmeli



2 yıl içinde bir gebelik planı varsa, operasyon ertelenmelidir.



Ağır kalp hastaları, diyabet ve kan pıhtılaşma problemlerine neden olan hastalıklar göz önünde bulundurulmalıdır.



Enfeksiyon veya bağ dokusu hastalıklarına bağlı yara iyileşmesine ait sorunlar kesinlikle önemsenmelidir.



Kullanılan ilaçlar ve herbal destek ajanları dikkatle incelenmeli, kan sulandırıcılar, doğum kontrol hapları, antiromatizmal ilaçlar mutlaka hekime bildirilmelidir.



Operasyon öncesi iyileşmeyi hızlandırmak adına kişinin egzersiz yaptığından emin olunmalı, eğer sigara içiliyorsa ameliyattan en az 4 hafta önce bırakılmalıdır.



Ameliyat öncesinde yapılması gerekenler



Karın germe operasyonu öncesinde, fizik muayene detaylıca yapılmalıdır. Karın duvarına ilişkin tüm izler kaydedilmeli, karın fıtıklarının varlığı not edilmelidir.



Karın duvarının durumu ve gerginliği incelenmelidir. Karın duvarı cildinin miktarı, elastikiyeti ve niteliği detaylı bir şekilde değerlendirilmelidir.



Operasyon öncesi fotoğraflama yapılmalı ve hastaya operasyon hakkında detaylı bilgi verilmelidir. Örneğin hasta fazla cilt ve yağ dokusunun çıkarılmasının, karın duvarının içindeki 'omentum' adı verilen geniş yapının neden olduğu şişkinliği düzleştiremeyeceğini bilmelidir.



Birden fazla gebelik geçirmiş kadınların karın bölgesindeki 'stria' adı verilen çizgilerinin (çatlakların) operasyon sonrasında tamamının yok olmayacağı, bu çatlakların ancak göbek deliği altında kalan kısımlarının ortadan kalkacağı söylenmelidir.



Operasyon sonucu ortaya çıkacak iz, hastanın cildine direk olarak veya fotoğraf üzerinde belirtilmelidir. Oluşacak olan bu izin yapısı ve potansiyel olarak oluşabilecek yara sorunu hastayla paylaşılmalıdır.



Karın germe ameliyatları, 2-3 saat sürmektedir. Bu ameliyatlarda, hastanın fiziki özelliklerine bağlı olarak, üst karın bölgesine ve yan karın ve bel bölgelerine liposuction işlemleri eklenebilmektedir. Ancak bu ameliyatların süresini uzatacak ek cerrahi işlemlerden kaçınmak, ameliyata ve anesteziye bağlı oluşabilecek komplikasyonlardan uzak kalabilmek en uygun seçenektir. Diğer cerrahi işlemleri, ayrı bir seansta planlamak daha doğrudur. - KAYSERİ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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