Yaz ortası yağan yarım metre dolu hayatı felç etti - Son Dakika
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Yaz ortası yağan yarım metre dolu hayatı felç etti

13.06.2022 16:37
Yaz ortası yağan yarım metre dolu hayatı felç etti

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı sonrası ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı sonrası ortaya ilginç görüntüler çıktı. Yer yer 50 santimetreyi bulan dolu birikintisi nedeniyle evlerin önü kapandı, araçlar dolu altında kaldı.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde etkili olan yağış yerini doluya bıraktı. Dün akşam saatlerinde Muşalikalesi köyü ve Kirsinkavağı köyü arasında yaklaşık yarım saat boyunca meydana gelen dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yer yer 50 santimetreye kadar ulaşan dolu birikintisi nedeniyle bazı evlerin önü kapanırken, araçlar da dolu altında kaldı. Yaz günü kış mevsiminin yaşandığı ilçede, tarım arazileri de büyük hasar gördü. Akdağmadeni Belediyesi ekipleri, dolu yağışının ardından temizlik ve kurtarma çalışması başlattı.

Dolu yağışı sonrası Yozgat Valisi Ziya Polat, Akdağmadeni Kaymakamı Fatih Topuz, İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı ve Özel İdare Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, dolu yağışından etkilenen Akdağmadeni Muşalikalesi köyünde incelemede bulunarak vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Vali Polat, tarım arazileri ve köy içindeki hasar tespit çalışmalarının ekipler tarafından en kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, afetten etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, "Akşam saatlerinde ilçemiz genelinde başlayan yağış özellikle Muşalikalesi köyü ve Kirsinkavağı köyü arasında şiddetli dolu şeklinde etkisini göstermiş ve ne yazık ki sel ve ani su baskınları yaşanmıştır. Tarımsal alanların tahrip olduğu afette en büyük tesellimiz can kaybının olmamasıdır. İlk saatlerden itibaren belediye ekiplerimiz sahada olup vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için tüm gücüyle çalışmasına devam etti. Afetten etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" açıklamalarında bulundu.

(Bahadır Muhlis Gökgül/İHA)

Yaz ortası yağan yarım metre dolu hayatı felç etti
Yaz ortası yağan yarım metre dolu hayatı felç etti

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Kaynak: İHA

Akdağmadeni, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaz ortası yağan yarım metre dolu hayatı felç etti - Son Dakika

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