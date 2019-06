Yaz Partilerinin Vazgeçilmezi: LG XBOOM Go Taşınabilir Bluetooth Hoparlör

LG Electronics, XBOOM Go Taşınabilir Bluetooth Hoparlörleri ile mükemmel ses kalitesini taşınabilir hale getiriyor. LG XBOOM Go Taşınabilir Bluetooth Hoparlör hakkında detaylı bilgiler!



Kompakt boyutlarına rağmen olağanüstü bir ses sunan LG XBOOM Taşınabilir Bluetooth Hoparlörler, suya dayanıklı yapısı, ritme göre değişen rengi, parti ışıkları ve uzun şarj ömrü ile yaz partilerine ekstra coşku ve eğlence katıyor.



LG Electronics (LG), XBOOM serisinin yeni ürünü LG XBOOM Go PK7 taşınabilir Bluetooth Hoparlörü müziği hayatının her alanına taşımak isteyenlerin ilgisine sunuyor. Yaz coşkusunu katlayacak LG XBOOM Go PK7, mükemmel ses kalitesi, net vokalleri, derin basları ile ön plana çıkıyor. Yaz partilerini renklendirecek detaylara da sahip olan LG XBOOM Go PK7; ritme göre renk değiştirmesi ve yaydığı ışık şeritleriyle büyülü ortamlar yaratıyor.



MERIDIAN Teknolojisiyle Yüksek Çözünürlüklü Ses





Ses teknolojisi lideri İngiliz MERIDIAN Audio'nun eşsiz teknolojisini sunan LG XBOOM Go PK7, hem evde, hem açık alanda, hem de hareket halindeyken yüksek çözünürlüklü sesleri dinleme imkanı sunarak müzikseverlere olağanüstü ses deneyimi yaşatıyor. Ses performansından ödün vermeden taşınabilir hoparlör kullanmanın keyfini sunan LG XBOOM Go PK7, kullanıcıların sevdikleri şarkıları diledikleri zaman, diledikleri yerde üstün ses kalitesiyle dinlemesine imkan tanıyor.



Telefondan Hoparlöre Doğrudan Ses





LG Taşınabilir Hoparlör PK7'in sahip olduğu aptX HD dahili özelliği CD kalitesinden daha yüksek derinlikle seslerin telefondan hoparlöre doğrudan aktarılmasını sağlıyor. Kullanıcıların, tipik Bluetooth sıkıştırması olmadan, yüksek çözünürlüklü akış hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmasına olanak veriyor.



LG XBOOM'un Baslarıyla Coşku Dorukta





LG XBOOM Go PK7, "Net Vokal" özelliği ile, en yüksek seviyedeki seslerin bile bozulma olmadan net bir şekilde dinlenmesini sağlıyor. Taşınabilir Bluetooth Hoparlörün "Gelişmiş Bas Modu" ise daha derin bas tonları oluşturuyor. LG XBOOM Go PK7'nin çift pasif radyatörleri olağanüstü bas çıkarmanın yanı sıra, partilere daha fazla enerji; şarkılara daha çok coşku katmak için mini bas sürücüleri olarak görev yapıyor. LG XBOOM Go PK7'de bulunan çift tweeter ise; enstrümanların ve vokallerin daha doğru ve daha doğal duyulması için fazladan netlik sağlıyor.



LG XBOOM Renkli ve Suya Dayanıklı





Ritme göre değişen rengiyle partilere eğlence ve coşku katan LG XBOOM Go PK7'nin wooferları çok renkli ışıklandırma yapmanın yanı sıra, partilere hareket katan, adeta bir gece kulübü ortamı yaratan aşağı ve yukarı aydınlatan ışık şeritlerine de sahip.



LG XBOOM Go PK7 ile yağmur bulutları göründüğünde partinin durması gerekmiyor. LG Taşınabilir Hoparlör PK7, zorlu hava koşullarına, su sıçramasına dayanıklı (IPX5) yapısıyla havuz kenarında veya çalışan fıskiyeler altında bile kullanmanıza olanak tanıyor.



Ergonomik tutma alanıyla kullanıcılara ekstra hareketlilik sağlayan; LG XBOOM Go PK7'nin X-Grip tutma kolu denge ve koruma sağlayarak hoparlörün istenilen yere sıkıca yerleştirilmesini sağlıyor. LG XBOOM Go PK7, 20 saatlik şarj ömrü ile, partileri geceden gündüze taşıyor. İki Bluetooth'lu cihazın aynı anda; bağlanabildiği LG XBOOM Go PK7, müzikseverlerin vazgeçilmezi haline geliyor.



LG XBOOM taşınabilir hoparlör serisinde LG XBOOM Go PK7'nin yanı sıra; LG XBOOM Go PK5 ve LG XBOOM Go PK3'le müziği hayatının her alanına taşımak isteyenlere farklı alternatifler sunuyor.



LG XBOOM Go Taşınabilir Bluetooth Hoparlör.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Teknotalk.com

