Yaz renkleri Yıldırım parklarını süslüyor - Son Dakika

Yaz renkleri Yıldırım parklarını süslüyor

Yıldırım Belediyesi, gerçekleştirdiği peyzaj düzenlemeleriyle ilçenin güzelliğine güzellik katıyor.

Yıldırım Belediyesi, gerçekleştirdiği peyzaj düzenlemeleriyle ilçenin güzelliğine güzellik katıyor.

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Yıldırım'da yeşil alan miktarını artırmak ve vatandaşlara daha huzurlu ortamlar oluşturmak için projeler yürüten Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yazın gelmesi ile birlikte ağaç ve çim alanlarında dip açımı, gübreleme ve deforme olan ağaçların yenilenmesi ile parkların temizliğini gerçekleştirerek hem ağaçları ve bitkileri koruma altına alıyor, hem de yapılan budama çalışmaları ile ağaçların sağlıklı kalmasını sağlıyor. Bu çerçevede parklara dikilen pembeden kırmızıya, sarıdan mora ve beyaza kadar çeşitli renklerdeki mevsimlik çiçekler de ilçeye ayrı bir güzellik katıyor. 2020yılının başından bugüne 21 bin 869 adet çiçek dikimi gerçekleştirilirken, 7 bin 847 adet de fidan ve çalı Yıldırım'ın güzelliğine güzellik katmak için ilçenin çeşitli noktalarına dikildi.


Yıldırım'ın sürdürülebilir çevre stratejisi kapsamında mevcut park ve bahçelerin bakımlarının belirli aralıkla yapıldığını dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, çevre düzenlemesi, peyzaj ve yeşil alan çalışmalarıyla ilçeye estetik bir kimlik kazandırdıklarını belirtti. Şehirlerin zenginliğinin parkların ve yeşil alanların fazlalığı ile doğru orantılı olduğuna işaret eden Başkan Yılmaz, "Vatandaşlarımızın mahallerde rahat nefes alabildikleri, günlük hayatın stresinden uzaklaştıkları, çocuklarımızın oyun oynayabildiği park ve bahçelerimizin bakımlarını aksatmadan devam ettiriyoruz. Ayrıca şehrimize yeni parklar, mesire yerleri ve yeşil alanlar kazandırmak adına projelerimizi hayata geçiriyoruz" diye konuştu. - BURSA

Yıldırım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 01:21 Kaynak: İHA

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