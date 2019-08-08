Yaz şarkısı
51 dakika önce
Şarkıcı söz, müzik ve düzenlemesi Barış Orhun'a ait "Bu Yaz"ı Garaj Müzik etiketiyle yayınladı.
Şarkıcı söz, müzik ve düzenlemesi Barış Orhun'a ait "Bu Yaz"ı Garaj Müzik etiketiyle yayınladı. Casalini, şarkının klibini uzun süredir yaşadığı Bodrum
'da, Ömer Özyılmazel yönetmenliğinde çekti.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:34
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