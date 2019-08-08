Son Dakika Haberleri: Yaz şarkısı
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Yaz şarkısı

51 dakika önce

Şarkıcı söz, müzik ve düzenlemesi Barış Orhun'a ait "Bu Yaz"ı Garaj Müzik etiketiyle yayınladı.

Yaz şarkısı, System.String[]
Şarkıcı söz, müzik ve düzenlemesi Barış Orhun'a ait "Bu Yaz"ı Garaj Müzik etiketiyle yayınladı. Casalini, şarkının klibini uzun süredir yaşadığı Bodrum'da, Ömer Özyılmazel yönetmenliğinde çekti.
Bodrum, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:34 
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