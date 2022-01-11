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Yaz şehri Mersin'de 2022'nin ilk karı yolları kapattı - Son Dakika

Yaz şehri Mersin'de 2022'nin ilk karı yolları kapattı

11.01.2022 09:49

Yaz şehri Mersin'de 2022'nin ilk karı yolları kapattı Mersin'in yüksek rakımlı bölgelerinde karla kapanan yolların büyük bölümü karla mücadele ekiplerinin aralıksız çalışması ile kısa sürede açılırken, ara yollarda çalışmanın sürdüğü bildirildi Erdemli-Ayrancı arasında ulaşımı sağlayan ancak...

Yaz şehri Mersin'de 2022'nin ilk karı yolları kapattı

Mersin'in yüksek rakımlı bölgelerinde karla kapanan yolların büyük bölümü karla mücadele ekiplerinin aralıksız çalışması ile kısa sürede açılırken, ara yollarda çalışmanın sürdüğü bildirildi

Erdemli-Ayrancı arasında ulaşımı sağlayan ancak kış nedeniyle trafiğe kapalı tutulan yolda kar nedeniyle görünmez hale geldi

MERSİN - Yaz şehri Mersin'de 2022'nin ilk, mevsimin ise üçüncü kar yağışı bin rakımın üzerindeki yerleşim yerleri başta olmak üzere yaylaları beyaza bürüdü, yolları kapattı. Kapanan yolların büyük bir bölümü belediyenin karla mücadele ekipleri tarafından başlatılan çalışmayla kısa sürede açıldı.

Meteoroloji'nin uyardığı yağışlı hava etkisine Mersin'de girdi. Kent ve ilçe merkezlerinde kuvvetli yağmur yağışı iki gündür sürerken, Erdemli ilçesine bağlı Sorgun ve Toros Mahalleleri başta olmak üzere bin rakım üzerindeki bir çok bölge de kar etkisini gösterdi. Mevsimin üçüncü ancak 2022'nin ilk kar yağışı yoğun olunca kışın trafiğe kapalı tutulan başta Erdemli-Ayrancı karayolu olmak üzere bir çok yol kar altında kaldı. Erdemli Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri yağışın yolları kapattığı Sorgun ve Toros Mahallelerinde çalışma yaparak ilk günden başta eğitim kurumları ile hayvancılıkla uğraşanların kullandığı güzergahları ulaşıma açtı.

Öte yandan Erdemli-Ayrancı arasında ulaşımı sağlayan ancak kış nedeniyle trafiğe kapalı tutulan yol da Toros Mahallesi'ne kadar açıldı. Karaman'ın Ayrancı ilçesi istikametine doğru ise yol kar nedeniyle görünmez oldu.

Karla mücadele çalışmasında görev alan Erdemli Belediyesi iş makinesi operatörlerinden Osman Bilgin, "Erdemli'nin yüksek kesimlerinde etkili bir kar yağışı oldu. Biz de sabahın ilk saatlerinde makinemizi yukarı çıkardık yaylaya. Köylerde okul yollarını öğrencilerin gidecek oldukları bölgeleri açtık şuanda. Yüzde 90'ını açtık yolların, açmaya da devam ediyoruz. Mahalle aralarında evlerin önlerini açıyoruz. Mahsur kalanlar oluyor, hayvancılarımız var şuanda yüksek kesimlerde. Onlarında yollarını açıyoruz" dedi.

Sorgun mahallesi muhtar azalarından Hasan Evci ise, "Gece saatlerinden buyana şiddetli kar yağışı nedeniyle yollarımız kapandı, belediyeye haber verdik. Belediye personelleri şuan temizleme yapıyor. Yol açısından bir sıkıntımız yok şuanda, yollarımız temizlendi. Beklenen kar yağdı" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Kerim Uslu, "Burası Büyük Sorgun köyü, Torosların zirvesinde 1300 rakım bir yerdeyiz. Kar yağışı gece başladı, yeni durdu. Çok güzel oldu ortalık suya doydu. Yollarımızı 4-5 tane greyder gelip açtı. Mahallelerimizi de açtı çok güzel oldu" ifadelerini kullandı.

Yaz şehri Mersin'de 2022'nin ilk karı yolları kapattı
Yaz şehri Mersin'de 2022'nin ilk karı yolları kapattı
Yaz şehri Mersin'de 2022'nin ilk karı yolları kapattı

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Erdemli Belediyesi, Toros Dağları, Mersin, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yaz şehri Mersin'de 2022'nin ilk karı yolları kapattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yaz şehri Mersin'de 2022'nin ilk karı yolları kapattı - Son Dakika
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