Yaz şerbeti için kar toplayıp, kuyularda saklıyorlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaz şerbeti için kar toplayıp, kuyularda saklıyorlar - Son Dakika

Yaz şerbeti için kar toplayıp, kuyularda saklıyorlar

6 saat önce

DENİZLİ'de, kar yağışının en çok yaşandığı ilçelerden biri olan Çameli'de bazı vatandaşlar, yazın serinleten kar şerbeti yapımı için eksi 10 dereceyi bulan soğuk havada doğal, ayak basılmamış yüksek kesimlerde kar toplayarak, güneş görmeyen kuyularda saklıyor.

Yaz şerbeti için kar toplayıp, kuyularda saklıyorlar, System.String[]

DENİZLİ'de, kar yağışının en çok yaşandığı ilçelerden biri olan Çameli'de bazı vatandaşlar, yazın serinleten kar şerbeti yapımı için eksi 10 dereceyi bulan soğuk havada doğal, ayak basılmamış yüksek kesimlerde kar toplayarak, güneş görmeyen kuyularda saklıyor. Kuyularda saklanan karlar yazın sıcak havada pekmezli, vişneli şerbetle tüketiliyor.

Çameli ilçesi Emecik Mahallesi'nde tarımla geçimlerini sağlayan çiftçiler, kış aylarında kar toplayıp, yazın kullanmak için güneş görmeyen kuyularda saklıyor. Yazın sıcaktan bunalanlar için pekmez ya da vişne suyuyla hazırlanan şerbetin yapımı için kar, doğal ve ayak basılmamış yüksek kesimlerden seçiliyor. Naylonla kaplanan traktör römorklarına çiftçiler tarafından eksi 10 dereceye varan soğuk havada yüklenen tonlarca kar, güneş görmeyen ağaçlık alanlara taşınıyor. Ardından ise karlar 4 metre derinliğinde 6 metre genişliğindeki açılan çukurlara gömülüyor. Karın erimemesi için de üzeri önce naylonla daha sonra da çam ağaçlarının kabuklarıyla kaplanıp, toprakla kapatılıyor. Yaz aylarında da çukurlardan çıkartılan kar, şerbet yapımı için satılıyor.Emecik Mahallesi sakini Ramazan Kınayer ve ailesi sabahın erken saatlerinde traktörleri ile Kargın Yaylasında karın temiz olduğu alanlara çıkıyor. Yaklaşık 2- 3 metre kar yüksekliği olan alanda İmece usulü tüm akrabalar kar kuyusuna kar dolduruyor. Yaz mevsimi gelince, düğünlerde ve mevlitlerde köy halkına serin serin kar şerbeti satıp, geçimlerini sağlıyorlar.  Ramazan Kınayer, bu kış yaklaşık 76 ton kar topladıklarını belirterek, "Özellikle yaz aylarının vazgeçilmez kar şerbeti için kar toplayıp, kuyularda saklıyoruz. Kolay bir iş değil, soğuk havada akrabalarımızla çalışıyoruz. Römork 2 ton kar alıyor. Traktörle 38 kez kar taşıdık. Karları saklamak için 10 ayrı kuyu açtık. Yaz aylarının sıcağında kuyulardan karları çıkarıp, toptan kilosunu 5 liraya, 30 kiloluk çuvalını ise 12 liraya satıyoruz" dedi. Kınayer, kendileri gibi bu işi şubat ile mart ayı başı arasında yapan bölgede 20 kadar aile olduğunu kaydetti.


Çameli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 08:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yara bandı satan felçli üç çocuk babasından duygulandıran konuşma
İtalya'dan Türkiye maçı ve koronavirüs açıklaması: Ertelenme senaryosu gündemimizde değil Son Dakika: 34 askerimizin şehit edilmesinin ardından kritik Erdoğan-Putin görüşmesi başladı Starbucks, koronavirüs nedeniyle kişisel kupa ve termoslara kahve vermeyecek

Son Dakika Haberleri
14:59 İzmir Devlet Tiyatrosu mart ayında 104 kez perde açacak
14:59 İki ayın galibi Eltilerin Savaşı
14:36 Murat Boz, Deren Talu ile aşk yaşadığını yalanladı
14:34 Alena Baeva "Ulusal Basque Orkestrası"yla CRR'de sahne alacak
13:43 Bir anda Pınar Altuğ'un etrafını sardılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 15:11:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yaz şerbeti için kar toplayıp, kuyularda saklıyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]