Son dakika! Yaz sezonu öncesinde otellerde yenileme çalışması hız kazandı - Son Dakika

Son dakika! Yaz sezonu öncesinde otellerde yenileme çalışması hız kazandı

28.02.2021 13:06

Edinilen son dakika haberine göre Yaz sezonu öncesinde otellerde yenileme çalışması hız kazandı Korona virüs kısıtlamaların esnetileceği haberlerinin ardından oteller yenilenme ve tadilat çalışmalarına hız verdi.

Yaz sezonu öncesinde otellerde yenileme çalışması hız kazandı

İSTANBUL - Korona virüs kısıtlamaların esnetileceği haberlerinin ardından oteller yenilenme ve tadilat çalışmalarına hız verdi. İç Mimar ve Tasarımcı Zeynep Uğurlu Çiçen Otellerin müşteri profiline göre otellerini yenilediğini dile getirdi.

Korona virüs önlemleri 1 Mart itibariyle tüm Türkiye'de kademeli olarak esnetilecek haberinin ardından oteller de yaz mevsimi öncesinde tadilat ve yenileme çalışmalarına hız verdi. Bir kapsamda birçok otel yeni sezon öncesinde çalışmaları hızlandırdı. İç Mimar ve Tasarımcı Zeynep Uğurlu Çiçen, otellerin müşteri profiline göre yenilendiğini dile getirdi.

"Müşterilerin lüksünden çok konforu önemli otel odalarında"

Halının kalınlığının bile müşterinin konforu açısından önemli olduğunu belirten Zeynep Uğurlu Çiçen, "Burası bizim yaptığımız otellerin şu an devam eden bir şantiyesinde, burada otelin odasını yaparken, yükseklik çok önemli. Bu otelin odaları biraz daha karanlık. Karanlık olduğu için mobilya seçiminde açık renklere gidiyoruz, perdesi halısı ona göre yapıyoruz. Müşterilerin lüksünden çok konforu önemli otel odalarında. Sessizlik önemli. Parke mi olsun, fayansı mı olsun, halı olsun diyoruz ya. Kesinlikle fayans olmaz. Çünkü müşteri gelince sessizlik ister. Artık yorulmuştur dinlenmek ister. Halının kalınlığı bile çok önemli bir faktör" şeklinde konuştu.

"Uygulanmayan tasarım ne kadar da güzel olsa da bana göre tasarım değildir"

"Biraz da otelin odalarını işletmeci belirliyor. Çünkü daha çok hangi ülkelerle çalışıyorsa oradaki insanların istekleri değişiyor" diyerek konuşmasını sürdüren Çiçen, "Burada tabi otelcilik kimliği devreye giriyor. Onlardan ne kadar done alırsak o kadar iyi sonuç çıkıyor. Örneğin, uzak doğudan gelen misafirler hep tek tek yatak ister. Otellerde çift yatak koymak olmaz. Tek tek ona göre dizayn edilmesi gerekiyor. Eğer bir markaysanız, marka oluşturuyorsanız, bir de markanın ekstra istekleri oluyor. Bu isteklerin doğrultusunda güzel bir tasarım yapıyorsunuz, bu tasarımı da güzel bir şekilde uygulamanız gerekiyor. Uygulanmayan tasarım ne kadar da güzel olsa da bana göre tasarım değildir" ifadelerini kullandı.

"Lobi bir otelin bana göre kalbidir"

Otelciliğin püf noktalarını anlatan İç Mimar ve Tasarımcı Çiçen, "Lobi bir otelin bana göre kalbidir. Çünkü giriş çok önemli, burada bir dinlenme yeri muhakkak olmalı, yeriniz müsaitse koltuklar olmalı. Biraz da inşaatın yerine göre değişir. Asansör bekleme yeri olduğu zaman biraz zaman alır beklemek. O yüzden duvar dekoru, heykel, oturma yeri insanları oyalayıcı fakat güzel olmalı. Püf noktaları var tabi ki, daha açık renkler, lobi ne kadar yüksek olursa o kadar güzel olur. Otelin kalbidir lobi" diye konuştu.

Son dakika! Yaz sezonu öncesinde otellerde yenileme çalışması hız kazandı
Son dakika! Yaz sezonu öncesinde otellerde yenileme çalışması hız kazandı
Son dakika! Yaz sezonu öncesinde otellerde yenileme çalışması hız kazandı
Son dakika! Yaz sezonu öncesinde otellerde yenileme çalışması hız kazandı

Koronavirüs, Türkiye, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Yaz sezonu öncesinde otellerde yenileme çalışması hız kazandı - Son Dakika


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