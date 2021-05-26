Yaz sezonuna hazırlanan Sinop'ta kayıt dışı ev pansiyonculuğuna izin verilmeyecek - Son Dakika

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Sinop'ta yaklaşan yaz sezonu öncesi kayıt dışı ev pansiyonculuğunun engellenmesi için çalışma başlatıldı.

Tarihi ve kültürel zenginlikleri, tabiat parkları, uzun sahilleri ve temiz deniziyle yaz sezonunda bölgenin en çok ziyaret edilen kentlerinden biri olan Sinop'ta, yaz sezonuna yönelik hazırlıklar devam ediyor.

İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Metin Süren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan bir kent olarak yaz dönemini sorunsuz şekilde geçirmek istediklerini söyledi.

Vali Erol Karaömeroğlu başkanlığında yapılan turizm değerlendirme toplantısında kısa ve uzun vadede alınacak tedbirler ve giderilmesi gereken eksikliklerin ele alındığını vurgulayan Süren, "Pandemi nedeniyle geçen yıl turizm alanında yüzde 50 kayıp yaşadık. İnşallah bu yıl kademeli normalleşme ile birlikte çok daha iyi bir sezon geçireceğiz." dedi.

Süren, kent olarak konaklama tesisleri noktasında sorunlarının devam ettiğine işaret ederek, şunları dile getirdi:

"Sinop doğal ve kültürel zenginlikleriyle bölgesinde son yıllarda ön plana çıkan bir kent. Dolasıyla kentimize her geçen yıl artan bir talep söz konusu. Hal böyle olunca konaklama tesislerinin yetersiz kalması üzerine ev pansiyonculuğuna yöneliş olmuş. Hatta bir dönem teşvik bile edilmiş. Ama daha sonra bu kayıt dışı duruma dönüşünce sorunlar oluşmuş. Onun için biz şu an bir yandan ev pansiyonculuğunu resmi olarak yapmak isteyen girişimcileri destekliyoruz bir yandan da oluşturulan bir komisyon ile kaçak pansiyonculuğun engellenmesi için denetimler yapıyoruz. Bu konuyla alakalı olarak özellikle yaz sezonu süresince denetimler sıkı bir şekilde devam edecek."

Süren, kente yeni konaklama tesisleri kazandırılması noktasında çalışmaların da devam ettiğini kaydetti.