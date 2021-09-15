Yaz sezonunda nüfusu artan Karasu'da binlerce hastaya müdahale edildi - Son Dakika

Karasu Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Celalettin Akyol, yaz döneminde nüfusu ciddi oranda artan ilçede salgına rağmen özverili şekilde hizmet veren personele teşekkür etti.

Hastanede 1 Mayıs-1 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen sağlık hizmetleriyle ilgili bilgi veren Akyol, Acil Servis'e ayaktan ve 112 Acil Sağlık aracılığıyla başvuran 83 bin 5 hastanın muayenesinin yapıldığını bildirdi.

Polikliniklere 52 bin 90 kişinin ayaktan başvurduğunu da aktaran Akyol, "Bu hastaların 782'si hastanemizde yatarak tedavi görürken, diğerleri ayaktan tedavi edildi." dedi.

Akyol, hastanede 4 ayda 437 ameliyat ve 1577 küçük cerrahi müdahale yapıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Ayrıca, 912 hastaya evde sağlık hizmetiyle evinde hizmet verilmiş olup, 28 Mayıs'ta hizmete başlayan bilgisayarlı tomografide 5 bin 908 çekim yapılarak hastalarımıza hizmet verildi. Tüm personelimize pandemi döneminde özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Karasu halkına en iyi hizmeti ulaştırmak adına çalışmalarımıza daha da özverili şekilde devam edeceğiz."