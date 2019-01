Yaz Sezonunun Habercisi Cruise Koleksiyonları Beymen'de

Dünyaca ünlü moda markalarının Cruise 2019 koleksiyonları ve gözde ürünleri BEYMEN'lerde yerini aldı.BEYMEN'den yapılan açıklamaya göre, İngiliz moda markası Alexander McQueen, yeni sezonu tarihe bir yolculuk yaparak selamlıyor.Markanın kreatif direktörü Sarah Burton'un imzasını taşıyan koleksiyonda, çiçek işlemeleri, vücuda oturan korse formları ve viktoryen kol detayları dikkati çekiyor.İtalyan stilinin önde gelen temsilcilerinden Bottega Veneta, Cruise 2019 koleksiyonunda zanaatkarlık mirasından yola çıkıyor.Zarif kesimli dış giyimler ve eşarp elbiseler koleksiyona duygusallık katarken, transparan ve pencereli formlar dikkati çekiyor.Rafine çizgileriyle öne çıkan İtalyan moda evi Etro ise denizle iç içe şehirlerin farklı kültürlerinden ilham alıyor. Kaliforniya 'nın umursamazlığı, Hawaii'nin tropik esintileri ve Japonya 'nın modern yaşamından esinlenen koleksiyonda, eklektik desenler, uzun kimonolar öne çıkıyor.Eğlenceli modeller ve canlı renkler sezonun enerjisini yükseltiyorKadın ve erkeklerin yaratıcı yönünü birleştiren Balenciaga , markanın imza sembollerini ve grafiklerini desenli elbiselerle buluştururken 80'lerden ilham alan Balmain ise güçlü karşıtlıklar ve beklenmedik eşleşmeler ile dikkati çekiyor. Koleksiyon, modern ve fütüristik kumaşlar, aynalar, kristaller, üç boyutlu mozaikler, desen ve baskılarla zenginleşiyor. Meksika 'nın gizemli hikayesi ve zengin kültüründen esinlenen Emilio Pucci Resort 2019 koleksiyonu, eğlenceli modelleri ve canlı renkleri ile sezonun enerjisini yükseltiyor.Yaratıcı koleksiyonlarıyla her sezon Dsquared2'nin başarılarına bir yenisi ekleyen "moda dünyasının efsanevi ikizleri" Dean & Dan Caten'ın imzasını taşıyan Resort 2019 koleksiyonu, 70 ve 80'li yıllarda Londra ve New York sokaklarındaki isyankar kadın ve erkeklerden ilham alıyor. Fermuar ve örgü detayları koleksiyona beklenmedik bir romantizm katıyor.80'lerin büyüleyici atmosferinden esinlenen Sergio Rossi Resort 2019 koleksiyonunda gündüzden geceye kolayca geçiş sağlayan işlevsel, eğlenceli ve feminen ayakkabılar yer alıyor.Aquazzura Resort 2019 koleksiyonu, markanın kreatif direktörü Edgardo Osorio'nun yaratıcı yeteneğini gözler önüne seriyor. Koleksiyonda babetlerden pump veya bootie'lere, günün her saati tüm kombinleri zenginleştirecek zamansız ve çok amaçlı tasarımlar yer alıyor.1972 yılında Marie Helene de Rothschild'in ev sahipliğini yaptığı, Salvador Dali 'den Brigitte Bardot 'ya kadar birçok ünlü ismin davetli olarak katıldığı sürrealist balonun fotoğraflarından ilhamla tasarlanan Jimmy Choo Cruise koleksiyonunda, markanın imza yıldızı Supernova, koyu lacivert süet üzerindeki ışıltılı kristallerle göz kamaştırıyor. Koleksiyondaki gece ayakkabıları ve clutch'lar, yıldız ve kristal taş detaylarının yanı sıra tüylerle zenginleşiyor.Dünyaca ünlü markaların Cruise 2019 koleksiyonları, BEYMEN'lerde ve "www.beymen.com" adresinde modaseverlerle buluşuyor.