“Yaz sıcağı demeden çalışacağız”
1 saat önce
Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, iki çeyrek üst üste eksi gelen büyüme rakamlarının, bu yaz çok daha fazla çalışmak gerekliliğini gösterdiğini söyledi.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:28
Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, iki çeyrek üst üste eksi gelen büyüme rakamlarının, bu yaz çok daha fazla çalışmak gerekliliğini gösterdiğini söyledi.
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