Son Dakika Haberleri: “Yaz sıcağı demeden çalışacağız”
Son Dakika Ekonomi Haber

“Yaz sıcağı demeden çalışacağız”

1 saat önce

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, iki çeyrek üst üste eksi gelen büyüme rakamlarının, bu yaz çok daha fazla çalışmak gerekliliğini gösterdiğini söyledi.

“Yaz sıcağı demeden çalışacağız”, System.String[]
Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, iki çeyrek üst üste eksi gelen büyüme rakamlarının, bu yaz çok daha fazla çalışmak gerekliliğini gösterdiğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:28 
Bursa, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emekli öğretmen hastalıkları taş toplayarak yendi! Aralarında milyonlarca yıllık olanlar da var Skandal şirket uygulaması! Mini etek giyip fotoğrafını çeken çalışanlara ikramiye Belediye ihalesinde silahlar konuştu! Üretici isyan ediyor! Kiraz tarlada 7, markette 12,5 lira

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 16:17:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: “Yaz sıcağı demeden çalışacağız”
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]