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Yaz sıcağında onlara göz kulak olalım - Son Dakika

Yaz sıcağında onlara göz kulak olalım

11.07.2021 07:27
Yaz sıcağında onlara göz kulak olalım, System.String[]

Yazın gelmesiyle yüksek sıcaklık ve nem oranları, bizi olduğu kadar evdeki ve sokaktaki can dostlarımızı da olumsuz etkiliyor.

Yazın gelmesiyle yüksek sıcaklık ve nem oranları, bizi olduğu kadar evdeki ve sokaktaki can dostlarımızı da olumsuz etkiliyor. Bu dönemde dikkat edeceğimiz birkaç basit kural hem sokakta hem de evimizde ya da bahçemizde yaşayan hayvanların konforu ve sağlığı için önemli. Unutmamalıyız ki sokakta yaşayan canlar her an karşılaştığımız kedi ve köpekten ibaret değil. Uzmanlar "Güneşin yakıcı etkisinden korunmak için kirpiler gece aktif, biz göremesek de onlar su aramaya çıkıyor. Ebabiller sinekleri toplamak için sabah ve akşam 7.00'de uçmaya başlıyor. Kedi ve köpekler de akşam saatlerinde sokaklarda su bulmak için yürüyüşe çıkıyor" diyor. İşte onlar için yapabileceklerimiz...

'SICAKTA BOZULACAK YEMEK VERMEYİN'

Veteriner hekim Barış Kurt - Axis Veteriner Polikliniği, Göztepe - Kadıköy sorumlusu

Evcil hayvanınızın bol su içmesini sağlayın. Sık sık kabındaki suyu tazeleyin. Buzlu su kullanmayın.

Sokakta yaşayan dostlarımız için kullanılacak kapların tek kullanımlık olmasına özen gösterin.

Yaş mama, et ürünleri, yemek artıkları, süt ürünleri verilecekse mutlaka bozulmadan yemelerini sağlayın. Kedi ve köpeklerin mideleri sanılandan daha hassastır.

Evde yaşayan hayvanlar için ortamın havadar ve serin olmasına, akvaryumda yaşayan balık ve kaplumbağaların su sıcaklığının uygun derecede kalmasına özen gösterin.

Sokaktaki dostlarımız için gölge alanlar oluşturun.

Köpeklerin tuvalet ve egzersiz yürüyüşlerini sabah ve akşam saatlerinde yaptırın.

Yaz sıcağında onlara göz kulak olalım

Serinletmek amacıyla kedi ve köpekleri elimizle hafifçe ıslatabiliriz. Sık şampuan kullanımı kedi ve köpeklerin cildi için uygun değildir. Sadece suyla bol bol yıkanabilir.

Köpekler denize girecekse yine sabah ve akşam saatleri tercih edilmeli ve sadece suyla durulanmalı.

Veteriner hekiminiz tavsiye ediyorsa kedi-köpeğinize tıraş yapılmalı. Tıraş olmuş hayvan direkt güneş ışığına maruz kalmamalıdır.

Eğer evcil hayvanınızla seyahate çıkacaksanız, aracın yeterli havalandırma ve soğutma sistemine sahip olması gereklidir. Toplu taşımada mümkünse yanınızda olmalı. Veteriner tavsiye ediyorsa sakinleştirici ve kusma engelleyici ilaçlar kullanabilirsiniz.

Yaşlı, gebe, yavru, hasta hayvanlar ve kalp ve solunum yolu hastalıkları olan vya da bu hastalıklara yatkınlığı olan ırklara mensup hayvanlar (İngiliz ve Fransız bulldog, Pekingese, pug, Persian vb.) yüksek sıcaklığa daha duyarlıdır. Özel tavsiyeler için veteriner hekiminize danışın.

'BİLİNÇLİ YARDIM, GERÇEK YARDIMDIR'

İstanbul Veteriner Hekimler Odası, Egzotik ve Yaban Hayat Komisyon Sekreteri Nilay Tezsay:

Hayvanların ulaşabilecekleri su kaynakları gittikçe azalıyor. Dereler, göller kuruyor ve yaban hayvanları farklı göç rotalarına kaymaya devam ediyor. Sokak hayvanları havalar ısındıkça gölgelik bir alan, bir ağaç bulmaya çalışıyorlar. Amaç, vücutlarındaki suyu koruyabilmek. Ağaçların azaldığı, binaların fazlalaştığı bu dönemde kedi, köpek, kuş ve kirpilere su vererek hayatta kalmalarına yardımcı olmalıyız.

Susuzluk öldürür. Belki her canlı üç gün aç kalabilir ama susuz kalamaz. Bu sebeple 15 yıl yaşayabilecek sokak hayvanlarının ömrü 1-5 yıldır.

Her gün temiz su ve mama verilen sokak hayvanları daha sakin ve sevecendir.

Su kaplarını gölgeye koyun. Dik gelen güneş ışınları suyu hızlıca buharlaştırır.

Su kaplarının devrilmemesi için içine temiz, büyük bir taş yerleştirin. Kirpilerin ön bacaklarıyla uzanıp içebilecekleri kadar sığ, devrilmez; kargalar, martılar için de gagalarının sığabileceği kapları tercih edin.

Bahçelerimize yağmur suyu toplayan seramik kaplar yerleştirin. Bu su mineralden zengindir ve kuşlar tercih eder. Yaban hayvanları için de kırsal alanlarda yağmur suyu toplayan büyük kaplar konulabilir.

Sokaklarda mama ve su verdiğimiz kapların günlük temizliğinden sorumluyuz. Güzel, temiz su kapları kullanılırsa herkes bunu hoş karşılar ve civarınızdaki diğer kişiler de gelip su koyar. Kuru mama tercih edilmesinin sebebi, ortamın temiz kalmasıdır.

Evcil hayvanlara su verirken çeşme suyunu 24 saat dinlendirin. Klor 24 saat içinde uçup gidecektir.

Mama ve su kaplarını yan yana koyun. Su kapları devrilmez, mümkünse cam, seramik, porselen olmalıdır.

Kedi-köpek tüyleri ısı ve güneş ışığına karşı izolasyon sağlar; güneş ışığından, ısıdan koruyan bir kalkan gibidir.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, hepimize su ve mama verme hakkını tanır. Eğer birileri sizin mama ve su vermenize engel olmaya çalışırsa, yasal hakkınızı söyleyin. Bilinçli yardım, gerçek yardımdır.

Yaz sıcağında onlara göz kulak olalım

Veteriner, Kadıköy, Göztepe, Köpek, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Yaz sıcağında onlara göz kulak olalım - Son Dakika Magazin


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