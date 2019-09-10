Son Dakika Haberleri: Yaz Spor Kursları kapanış şenliği yapıldı
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Yaz Spor Kursları kapanış şenliği yapıldı

15 dakika önce

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Kursları Kapanış Şenliği festival havasında gerçekleşti.

Yaz Spor Kursları kapanış şenliği yapıldı, System.String[]

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Kursları Kapanış Şenliği festival havasında gerçekleşti. Muğla Kışla Parkında düzenlenen şenliğe Büyükşehir Başkan Vekili Cumhur Çoban'ın yanı sıra ilçelerden birçok sporcu ve velileri katılım sağladı.


Eğlenceli yarışmalar ve oyunlar renk kattı


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan şenliğe eğlenceli yarışmalar ve oyunlar renk kattı. Şenlik alanında Zumba Çocuk Dans Gösterisi, Oyun Parkuru, Bayrak Yarışı, Denge Oyunu, İzcilik Çadır Kurma (Ok Atma, Firizbi Hedefi Bulma,), Toplu Atabarı Oyunu ve Penaltı Gol Atma oyunları ile çocuklar hünerlerini sergiledi.


Kurslar 11 Branş, 6 İlçede yapıldı


Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Yaz Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kursları 11 branşta ve 6 ilçede yapıldı. 17 Haziran'da başlayan ve 6 Eylül'de sona eren Yaz Spor Kurslarına 600 öğrenci kayıt yaptırdı.


11 Branş ve 6 ilçede yapılan Yaz Spor Kursları ve Öğrenci sayıları şu şekilde;


Voleybol 93, Menteşe Zumba 75, Menteşe Atletizm 80, Menteşe Satranç 72, Menteşe Taekwondo 47, Dalaman Tenis 77, Menteşe Tenis 40, Fethiye Güreş 21, Menteşe Masa Tenisi 40, Menteşe Basketbol 47, Ula Taekwondo 4, Yatağan Okçuluk 2 ve Menteşe Özel Sporcular 2. - MUĞLA

Menteşe, Muğla, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:41 Kaynak: İHA
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