Yaz Spor Okulları, 12. yılında 8 branşla yeniden kapılarını açtı - Son Dakika

Pandemi dönemi boyunca ara verilen Sarıyer Belediyesi Yaz Spor Okulları, sınırlı kontenjan dahilinde maske, mesafe ve temizlik koşullarına uygun bir şekilde hizmete başladı. Sarıyer'de spor kültürünü yaygınlaştırmak, çocukları spora yönlendirerek kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak amacıyla düzenlenen Yaz Spor Okulları bu yıl açtığı Kano branşı ile dikkat çekti.

KANO EĞİTİMLERİ BAŞLADI

Bu zamana kadar Sarıyer'de toplam 29.500 çocuğun ücretsiz spor yapma fırsatı bulduğu spor okullarında Futbol, Kız Futbol, Basketbol, Voleybol, Karate, Taekwondo ve Judo branşlarında eğitimler uzman eğitmenler tarafından devam ediyor. Bunların yanı sıra bu sene bir de Kano branşı hizmete girdi. 2007 - 2011 doğumlu 5'er kişilik gruplar halinde yapılan eğitimler, Büyükdere'de bulunan Sarıyer Belediyesi Su Sporları Merkezi'nde veriliyor. Kano dışında açılan Sarıyer Belediyesi Yaz Spor Okullarında eğitimler, 3 Eylül 2021 tarihine kadar devam edecek.