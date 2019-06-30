Son Dakika Haberleri: Yaz Spor Okulları açılışı yapıldı
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Yaz Spor Okulları açılışı yapıldı

29 dakika önce

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen İl Spor Merkezleri ile Engelliler İl Spor Merkezleri, Yaz Spor Okulları açılışı yapıldı.

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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen İl Spor Merkezleri ile Engelliler İl Spor Merkezleri, Yaz Spor Okulları açılışı yapıldı.

Ahi Stadyumunda gerçekleştirilen törene Vali İbrahim Akın, AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli, Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Faruk Şahin, daire müdürleri, çok sayıda öğrenci ve aileleri katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Faruk Şahin'in yaptığı bilgilendirme konuşmasının ardından yaz spor okullarına kayıt yaptıran gençler, katılımcılara çeşitli gösteriler sundu. Programda Vali Akın, çeşitli branşlarda düzenlenen müsabakalarda derece yapmış gençleri ödüllendirdi. Vali Akın, programın sonunda yaptığı açıklamada, "Amacımız, ruhen ve bedenen güçlü gençler yetiştirerek geleceğimize sağlam adımlarla ilerlemektir. Gençlerimizi donanımlı, bilgili, erdemli, sporcu bireyler olarak geleceğe hazırlama gayretindeyiz." dedi. - KIRŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 02:40 Kaynak: İHA
Milletvekili, AK Parti, Spor
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