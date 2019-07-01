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Yaz spor okulları başladı

1 saat önce

Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki yaz spor okulları, düzenlenen törenle açıldı.

Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki yaz spor okulları, düzenlenen törenle açıldı.
Atatürk Stadı'nda düzenlenen törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Cengiz Çokyaşa, kurslara kayıt yaptıran öğrencileri tebrik ederek, başarı diledi.
Sporun eğitim hayatının en önemli parçalarından biri olduğunu vurgulayan Çokyaşa, Siirtli çocukların ve gençlerin her alanda olduğu gibi sporda da çok başarılı olduğunu söyledi.
13 branşta 4 bin 500 öğrencinin kayıt yaptırdığını aktaran Çokyaşa, "2019 yılı yaz spor okulları start aldı. Hedefimiz Türkiye genelinde, uluslararası müsabakalarda çok güzel dereceler elde ederek, milli takıma sporcu kazandırmaktır. Çocuklarımızın bu yeteneklerini keyfetmek ve kendilerini teşvik etmek amacıyla Valiliğimiz koordinasyonunda eğitim ve spora her türlü desteği veriyoruz. Yaz spor okullarına kayıt yaptıran tüm çocuklarımıza başarılar diliyoruz." diye konuştu.
Kursların eylül ayının ikinci haftasına kadar devam edeceğini aktaran Çokyaşa, 5-18 yaş grubundaki çocukların, yüzme, atletizm, basketbol, badminton, boks, jimnastik, güreş, judo, hentbol, masa tenisi, tekvando, tenis, voleybol kurslarından yararlanabileceğini aktardı.
Yaz spor okulları başladı
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:17 Kaynak: AA
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