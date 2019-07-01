Son Dakika Haberleri: Yaz spor okulları başladı
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Yaz spor okulları başladı

1 saat önce

Erzincan'da İl Spor Merkezleri ve Engelliler İl Spor Merkezleri kapsamında Yaz Spor Okulları eğitimleri başladı.

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Erzincan'da İl Spor Merkezleri ve Engelliler İl Spor Merkezleri kapsamında Yaz Spor Okulları eğitimleri başladı.

Erzincan Tartan Atletizm pistinde gerçekleştirilen açılış programı ile start alan Yaz Spor okulları, yaz döneminde sporcu eğitimlerine devam edecek.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan Yaz Spor Okulları programında, tüm spor branşlarında gösteriler yapıldı. Düzenlenen programa Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan İl Müdürü Yahya Tekin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Arda Heb, sporcular, antrenörler ve sporcu aileleri katıldı.

İl Spor Merkezleri ve Engelliler İl Spor Merkezleri ile ilgili açıklamada bulunan Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, tüm Erzincan halkını yaz spor okullarına davet etti.

5-18 yaş aralığındaki katılımcılar için bu yıl 33 branşta yapılması planlanan ücretsiz İl Spor Merkezleri ve 11 branşta açılması planlanan Engelliler İl Spor Merkezleri kurslarının başvurular devam ediyor.

Branşlar:

Atıcılık, Atletizm, Badminton, Basketbol, Boks, Bilardo, Binicilik, Bisiklet, Bocce, Bowling, Dart, Cimnastik, Fitness, Futbol, Güreş, Halk Oyunları, Halter, Hentbol, Hokey, İzcilik, Judo, Karate, Tekerlekli Kayak, Kano, Kick Boks, Masa Tenisi, Muay Thai, Okçuluk, Satranç, Taekwondo, Tenis, Voleybol, Wushu ve Yüzme (Yüzme branşı ücretlidir)

Bu yıl yine ayrıca Bedensel Engellilere, İşitme Engellilere ve Özel sporculara yönelikte ücretsiz yaz spor kursları açıldı.

Engelliler İl Spor Merkezlerinde ise İşitme Engelliler için Atletizm, Badminton, Basketbol, Karate ve Yüzme. Bedensel Engelliler için Atıcılık, Atletizm, Masa Tenisi ve Yüzme. Özel Sporcular için ise Jimnastik ve Yüzme branşlarında kurs kayıtları devam ediyor.

İl Spor Merkezleri Yaz Spor Okullarına başvuru yapmak isteyenlerin Veli izin belgesi ve sağlık belgesini doldurarak, 1 adet vesikalık fotoğraf ve kimlik fotokopisi ile başvuru yapması gerekiyor. Doldurulan formlar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Yüzme Havuzunda oluşturulan başvuru noktalarına teslim edilebilir.

Gençlik Merkezinde ise yaz döneminde gençlerin serbest zamanlarını değerlendirmeleri amacıyla çeşitli kurslar açılacak. - ERZİNCAN
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:58 Kaynak: İHA
Atletizm, Erzincan, Spor
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