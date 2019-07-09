Son Dakika Haberleri: Yaz spor okulları başladı
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Yaz spor okulları başladı

44 dakika önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından 9 spor branşı ve 7 eğitim başlığında düzenlenen yaz spor okulları başladı.

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından 9 spor branşı ve 7 eğitim başlığında düzenlenen yaz spor okulları başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın yaz tatili ile birlikte çocukların vakitlerini verimli değerlendirmelerine, fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sunmak amacıyla düzenlediği yaz spor okulları 7 bin 180 çocuğun katılımıyla start aldı. 8 hafta sürecek kurslarda çocuklar futbol, basketbol, voleybol, yüzme, satranç, kort tenisi, karate, masa tenisi, jimnastik, bilim ve teknoloji, akıl ve zeka oyunları, yazarlık ve üretkenlik, eğlenceli matematik, hızlı okuma, gezi faaliyetleri ile müzik başlıklarında eğitim alacaktır. Yaz spor okullarında eğitim kursları Bilgi Evi ve Sümerpark Ortak Yaşam Alanı'nda, spor kursları ise Talaytepe kapalı spor sahası, Sümerpark Ortak Yaşam Alanı, 500 Evler tesisleri ile Seyrantepe yüzme havuzunda gerçekleşeceği belirtildi.

Yaz spor okullarının 9 farklı spor branşına başvuran çocuklara spor malzemeleri ücretsiz dağıtılırken miniklerin spor tesislerine ulaşımları Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanacağı ifade edildi. 16 branşta 7 farklı mekanda gerçekleştirilecek spor ve eğitim kurslarında alanında uzman 40 eğitmen görev yapacağı kaydedildi. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:21 Kaynak: İHA
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Spor
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