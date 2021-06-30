Yaz Spor Okulları İçin Kayıtlar Başladı - Son Dakika

Yaz Spor Okulları İçin Kayıtlar Başladı

Nevşehir Belediyesi tarafından çocuk ve gençlerin yaz aylarında sporla içi içe olmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen Yaz Spor Okulları için kayıtlar başladı.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından çocukların ve gençlerin zihinsel ve bedensel gelişimleri ile sosyalleşmelerine katkı koymak, ayrıca yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla Yaz Spor Okulları açılacak.

Pandemi nedeniyle uzun süredir sosyal aktiviteler ve spordan uzak kalan çocuk ve gençleri bir araya getirecek olan Yaz Spor Okulları'nda Atletizm, Boks, Güreş, Engelli Atletizm, Kadın Güreş, Erkek Güreş, Voleybol, Spor Tırmanışı, MMA, Kort Tenisi ve Futbol branşlarında antrenörler eşliğinde ücretsiz eğitim verilecek.

Kontenjanların sınırlı tutulacağı Yaz Spor Okulları'ndaki kurslara katılmak isteyenler 05 Temmuz 2021 tarihine kadar 0384 214 28 03 no lu telefonu arayıp kayıt yaptırabileceği gibi Paşakonağı içerisinde bulunan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'ne şahsen başvurabilir ya da www. nevsehirbelediyesigenclikspor. com adresinden online olarak kayıtlarını yaptırabilir.