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Yaz spor okulları ilk dönem mezunlarını verdi - Son Dakika

Yaz spor okulları ilk dönem mezunlarını verdi

30.07.2021 13:58
Yaz spor okulları ilk dönem mezunlarını verdi, System.String[]

Yıldırım Belediyesi'nin açtığı yaz spor okullarında ilk dönem sona erdi.

Yıldırım Belediyesi'nin açtığı yaz spor okullarında ilk dönem sona erdi. 10 tesiste 14 farklı branşta verilen eğitimlerin sonunda toplam 4 bin 507 öğrenci sertifika heyecanı yaşadı.

Yaz spor okullarını başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikaları, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yıldız, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Fuat Alparslan, Yıldırım Belediye Meclisi MHP Grup Sözcüsü İhsan Bilgili ve ailelerin katıldığı törenle verildi.

Yaz boyunca devam edecek spor okullarının ikinci dönem kayıtlarının başladığının altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "10 tesiste 65 antrenör ile jimnastik, voleybol, kick boks, futbol, basketbol, karate, yüzme, tenis, badminton, boks, güreş, masa tenisi, tekvando ve satranç olmak üzere 14 farklı branşta binlerce çocuğumuza spor eğitimi verdik. İlk döneminde 4 bin 507 çocuğumuza ulaştığımız Yaz Spor Okulları'mızın ikinci döneminde de inşallah 5 bine yakın evladımızı yine aynı şekilde sporla buluşturacağız. Çocuklarımızın sosyalleşmesi ve sporla tanışması açısından Yaz Spor Okulları'nı önemsiyor ve siz değerli hemşehrilerim ve evlatlarımın da ikinci dönem eğitimlerine kayıt yaptırmasını arzu ediyoruz. Ayrıca eğitimi başarıyla tamamlayan çocuklarımızı da kutluyor, Yıldırım'ın 'spor şehri' kimliğine katkılarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Göreve geldiği günden bu yana Yıldırım'da sporu tabana yaymak için gayret gösterdiklerini vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, "Bütün vatandaşlarımızın kolaylıkla ulaşabileceği spor tesislerini ilçemize kazandırdık ve yenilerini inşa etmeye devam ediyoruz. Bursa'nın en büyük spor kompleksi olan Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'ni ve Ulus Kadın Spor Merkezi'ni vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Fidyekızık Spor Tesisi'ni 2 milyonluk bir yatırımla hemşehrilerimiz için yeniledik. Dr. Sadık Ahmet Spor Tesisi'mizde şu anda renovasyon çalışmalarımız devam ediyor. Orayı da modern bir gençlik ve spor merkezine dönüştürüyoruz. Yine aynı şekilde Mimar Sinan Spor Tesisi'mizi de donanımlı bir spor kompleksine çeviriyoruz. Sıracevizler Pazar Alanı'na ilave edeceğimiz yeni katta da kadın, çocuk ve gençlerimiz için spor salonu hizmetimiz olacak. Akçağlayan, Yiğitler ve Beyazıt Spor Sahasını da yine görev sürecimizde ilçemize kazandırdık. İnşallah yakın zamanda Samanlı, Bağlaraltı ve İsabey Mahallelerimize de birer spor sahası kazandıracağız. Bizler sporu tabana yaymak için çalışmalarımızı ciddiyetle sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Milletvekili Osman Mesten, "Türkiye güçlü olacaksa milletiyle birlikte güçlü olacak. Halkımızın fiziken ve ruhen güçlü olması gerekiyor. Bu nedenle sporu önemsiyoruz. Yıldırım Belediyesi spor alanında ortaya koyduğu çalışma hizmetlerle ön plana çıkıyor. İnsanı önceleyen hizmetlerden dolayı Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yıldız ise spora ve sporculara verdiği destekten dolayı Başkan Yılmaz'a teşekkür etti. - BURSA

Yaz spor okulları ilk dönem mezunlarını verdi
Yaz spor okulları ilk dönem mezunlarını verdi
Yaz spor okulları ilk dönem mezunlarını verdi
Yaz spor okulları ilk dönem mezunlarını verdi
Yaz spor okulları ilk dönem mezunlarını verdi
Yaz spor okulları ilk dönem mezunlarını verdi

Yıldırım Belediyesi, Spor Okulları, Oktay Yılmaz, Yıldırım, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yaz spor okulları ilk dönem mezunlarını verdi - Son Dakika Spor


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