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Yaz Spor Okulları'nda muhteşem final - Son Dakika

Yaz Spor Okulları'nda muhteşem final

04.09.2021 12:29
Yaz Spor Okulları'nda muhteşem final, System.String[]

İnegöl Belediyesi'nin düzenlediği ve 7 branşta 4 dönem süren Yaz Spor Okulları sona erdi.

İnegöl Belediyesi'nin düzenlediği ve 7 branşta 4 dönem süren Yaz Spor Okulları sona erdi.

2459 öğrenci, muhteşem bir final gecesiyle sertifikalarını aldı. İnegöl Belediyesi, Belediye spor organizasyonuyla düzenlediği Yaz Spor Okulları'nın startını 7 Haziran Pazartesi günü itibariyle vermişti. İlk dönemi 07-25 Haziran, 2'nci dönemi 28 Haziran-16 Temmuz, 3'üncü dönemi 26 Temmuz-13 Ağustos ve 4'üncü dönemi 16 Ağustos-03 Eylül tarihleri arasında yapılan Yaz Spor Okulları'nda, 7 branşta toplamda 2459 öğrenci eğitim aldı. Basketbolda 500, voleybolda 325, masa tenisinde 170, jimnastik branşında 323, okçuluk branşında 155, spor tırmanış branşında 176 öğrenci ve pandemi tedbirlerinden dolayı 1 Temmuz tarihinde açılan yüzme havuzundaki eğitimlerde de 810 öğrenci eğitim aldı. Yaz Spor Okulları'nın finali ve sertifika töreni, cuma akşamı 19.00'da Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde bulunan amfi tiyatroda gerçekleştirildi. Törene Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti Bursa İl Başkan Vekili Sinan Kahraman, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru, İlçe Spor Müdürü Yusuf Şevki Yücel, İnegölspor Başkanı Kani Ademoğlu ve amatör spor kulüplerinin temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

İnegöl Belediye Tiyatrosu'nun 10 dakikalık bir gösterisiyle başlayan sertifika töreni, daha sonra Kukla Sanatçısı Abdullah Beyaztaş'ın gösterisiyle devam etti. Ardından İnegöl Belediyespor bünyesinde farklı branşlarda görev alan, katıldıkları ulusal ve uluslararası müsabakalarda derece elde eden sporcular sahneye davet edildi. 18 sporcu, yüzlerce davetli önünde onure edilerek Belediye Başkanı Alper Taban tarafından ödüllendirildi.

Öğrencilerimizi belediyemiz organizasyonlarında daha fazla görmek istiyoruz

Burada kısa bir konuşma da yapan Başkan Alper Taban, "Bu akşam bizim gurur gecemiz. Kıymetli evlatlarımızın emeklerinin finaline geldik. Tabi bu organizasyonlar açıkçası sizlerin heyecanıyla, bizlerin hazırlamış olduğu organizasyonlarla bütünleşerek çok güzel bir noktaya geliyor. Sunumda gördüğümüz üzere 2500 civarında öğrencimiz yaz spor okullarımızdan istifade ettiler. Ben bu sayıyı yetersiz buluyorum. Şehrimizde 65 bin öğrencimiz var. 120 bin genç nüfusumuz var. Daha fazla kitleye erişmek durumunda olduğumuzu düşünüyorum. Sporun faydası büyük. Dolayısıyla biz çocuklarımızın kişisel gelişimini önemsiyoruz, mesleki gelişimlerini önemsiyoruz. Yine aynı şekilde sporsal anlamda, kültürel anlamda gelişimlerini önemsiyoruz. Bundan ötürü sizlerden ricamız etrafınızdaki ailelere, çocuklarımıza bunları iletirseniz öğrencilerimizi İnegöl Belediyemizin organizasyonlarında daha fazla görmek istiyoruz. Kıymetli velilerimize bizlere inandıkları ve güvendikleri için, evlatlarını teslim ettikleri için teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize kendilerinde bu cesareti görüp bu organizasyon içerisinde yer aldıkları için teşekkür ediyorum" dedi. Ardından yaz spor okulları sertifika törenlerine geçildi. Sertifika takdimi için sahneye gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik de "Bu akşam burası cıvıl cıvıl. Ben öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'ın selamlarıyla herkesi selamlıyorum. Bu akşam gördüm ki İnegöl ilçemizin her santimetrekaresini karış karış bilen değerli Başkanımızın, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yetişmesi konusunda da gayretleri var. Ben öğrencilerimizi ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum" ifadelerinde bulundu. Konuşma sonrası tüm branşlarda sertifikalar protokol üyeleri tarafından takdim edildi. - BURSA

Yaz Spor Okulları'nda muhteşem final
Yaz Spor Okulları'nda muhteşem final
Yaz Spor Okulları'nda muhteşem final
Yaz Spor Okulları'nda muhteşem final
Yaz Spor Okulları'nda muhteşem final

İnegöl Belediyesi, Spor Okulları, İnegöl, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yaz Spor Okulları'nda muhteşem final - Son Dakika Spor


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