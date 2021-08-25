Yaz Spor Okulları'nda okçuluk turnuvası - Son Dakika
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Yaz Spor Okulları'nda okçuluk turnuvası

Yaz Spor Okulları'nda okçuluk turnuvası

25.08.2021 01:36

Eyüpsultan Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda turnuva heyecanı sürüyor.

Eyüpsultan Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda turnuva heyecanı sürüyor.

Bu yıl 7 bin 300 öğrencinin 10 branşta eğitim aldığı Yaz Spor Okulları'nın bitimine az bir süre kala, farklı branşlarda turnuvalar düzenleniyor. Turnuvalar sayesinde, çocuklar bir yandan deneyim kazanıyor, bir yandan da okulda aldıkları eğitimleri ve yetenekleri de sergileme imkanı buluyor.

OKÇULUK TURNUVASI DÜZENLENDİ

Yaz Spor Okulları'nda bu kez okçuluk eğitimi alan öğrencilere yönelik turnuva düzenlendi.

Eyüpsultan Alibeyköy Spor Kompleksinde düzenlenen turnuvaya, okçuluk kursundaki 60 öğrenci katıldı.

SPOR KULÜBÜNE ALTYAPI HAZIRLIKLARI

Yaz Spor Okulları ve düzenlenen turnuvalarla, gelecekte okçu yetiştirecek olan Eyüpsultan Belediyesi Spor Kulübü'ne altyapı oluşturma hazırlıkları da gerçekleştiriliyor.

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Yaz Spor Okulları'nda okçuluk turnuvası - Son Dakika


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