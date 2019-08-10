Yaz Spor Okulları öğrencileri sertifikalarını aldı
1 saat önce
Bilecik'in Söğüt ilçesindeki yaz spor okullarındaki öğrenciler sertifikalarını aldı.
Bilecik Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 12:01 Kaynak: İHA
'in Söğüt
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okullarındaki öğrenciler sertifikalarını aldı.
Sertifika törenine Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, öğrenciler, öğretmenler ve aileler katıldı. Tören sonrası kısa bir değerlendirme yapan Başkan Sever, "2019 Yaz Spor Okulları kapsamında Atletizim, Futbol
, Tenis
ve Müzik branşlarında kurslarımıza katılım sağlayan öğrencilerimize belgelerini takdim ettik. Kendilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - BİLECİK
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