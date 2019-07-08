Son Dakika Haberleri: Yaz spor okulları tüm heyecanıyla devam ediyor
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Yaz spor okulları tüm heyecanıyla devam ediyor

34 dakika önce

Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları, yaz tatilini verimli geçirmek isteyen öğrenciler tarafından yoğun ilgi ile karşılandı.

Yaz spor okulları tüm heyecanıyla devam ediyor, System.String[]

18 Haziran tarihinde başlayan, 15 farklı branşta eğitim imkânı sunulan ve toplamda 5 bin öğrenciye hizmet verilen Yaz Spor Okulları 8 Ağustos tarihinde madalya ve sertifika töreni ile sona erecek.

Yaz tatilini verimli geçirmek isteyen öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği Yaz Spor Okulları tüm heyecanıyla devam ediyor. Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen spor okullarından, Beylikdüzü'nde ikamet eden çocuklar ve gençler ücretsiz faydalanma imkânı buluyor. Öğrenciler tarafından yoğun ilgiyle karşılanan okullarda kursiyerler; spor, eğitim ve eğlenceyi bir arada yaşıyor…

ÖĞRENCİLER YETENEKLERİNİ KEŞFETME İMKÂNI BULUYOR

Basketbol, Voleybol, Yüzme, Cimnastik, Futbol (Kız/Erkek), Masa Tenisi, Taekwando, Okçuluk, Tenis, Aikido, Golf, İzcilik, Güreş, Satranç ve Çocuk Zumbası branşlarının büyük ilgiyle karşılandığı spor okullarında, engelsiz branşlarda ise; Yüzme, Cimnastik, Masa Tenisi, Basketbol, Taekwando ve Satranç alanında verilen eğitimlerle, çocuklar yeteneklerini keşfetme imkânı buluyor. Dersler, Beylikdüzü sınırları içerisinde yer alan 15 farklı tesiste devam ediyor. 18 Haziran tarihinde başlayan ve toplamda 5 bin öğrenciye hizmet verilen Yaz Spor Okulları 8 Ağustos tarihinde madalya ve sertifika töreni ile sona erecek.

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:36 Kaynak: Bültenler
Beylikdüzü Belediyesi, Beylikdüzü, Güncel
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