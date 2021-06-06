Yaz Spor Okullarımız Kapılarını Açtı - Son Dakika

Pandemi sürecinden dolayı uzun zamandır hizmet vermeyen Adıyaman Belediyesi Yaz Spor Okulları, belli branşlardaki kurslarda hizmet vermeye başladı.

Pandemi sürecinden dolayı uzun süredir kapılarını açamayan Adıyaman Belediyesi Sağlıklı Yaşam ve Spor Kompleksi, aqua park, fitness, tenis, basketbol ve futbol branşlarını açtı.

Sınırlı sayıda üyenin kabul edildiği kurslar için kayıtların devam ettiğini belirten yetkililerimiz, kurs seanslarında Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen tüm kurallara harfiyen uyulacağını dile getirerek, "Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde tüm kurallara uyulacak" şeklinde konuştu.

Seansların erkek, kadın ve çocuklar için ayrı ayrı oluşturulacağını da sözlerine ekleyen yetkililerimiz aqua park, fitness, tenis, basketbol ve futbol kurslarına kayıt yaptırmak isteyen vatandaşları Karapınar Mahallesi Petrol Caddesi'nde bulunan spor kompleksine davet etti. Yetkililerimiz ayrıca, kurslar hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşların ise 0 (416) 227 02 45 numaralı telefonu arayarak gerekli bilgileri alabileceğini belirtti.