Son Dakika Haberleri: Yaz spor okullarına 4 bin 800 kayıt yapıldı
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Yaz spor okullarına 4 bin 800 kayıt yapıldı

12 dakika önce

Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 13 branşta açılan yaz spor okulları devam ediyor.

Yaz spor okullarına 4 bin 800 kayıt yapıldı, System.String[]

Siirt Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 13 branşta açılan yaz spor okulları devam ediyor.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüsam Olgaç, 13 branşta açılan kurslara 4 bin 800 öğrencinin kayıt yaptırdığını söyledi.


En fazla rağbetin yüzme kursuna yapıldığını belirten Olgaç, şöyle konuştu:

"5-18 yaş grubundaki çocuk ve gençlere yönelik açtığımız yüzme, atletizm, basketbol, badminton, boks, jimnastik, güreş, judo, hentbol, masa tenisi, tekvando, tenis ve voleybol kursları bu yıl yoğun bir ilgi gördü. En fazla rağbet 600'ü bulan kayıtla yüzme kursu oldu. Kurumumuza bağlı açık ve kapalı spor salonlarında devam eden kurslar okulların başlayacağı haftaya kadar devam edecek. Çocuklarımızın tüm malzemelerini müdürlük olarak bakanlığımızın desteğiyle karşılandı. Yaz spor okullarıyla öğrencilerimizde sporun alt yapı kültürünü oluşturmayı amaçladık. Bu sürede yetenekli çocuklarımızı burada tespit edip onları profesyonel anlamda daha ileri aşamalara mesafe kat etmelerine yardımcı olduk. Bu yıl beklediğimiz öğrenci sayısına ulaştık."

Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 02:26 Kaynak: AA
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