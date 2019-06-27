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Yaz spor okullarında ilk ders başladı

1 saat önce

14 yaş arası yaklaşık bin 800 çocuk futbol, basketbol, voleybol, tenis, yüzme ve karate branşlarında eğitim alarak yaz aylarını sporla geçirecekÇankaya Belediyesinin her yıl düzenlediği yaz spor okullarında ilk dersler başladı.

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14 yaş arası yaklaşık bin 800 çocuk futbol, basketbol, voleybol, tenis, yüzme ve karate branşlarında eğitim alarak yaz aylarını sporla geçirecek

Çankaya Belediyesinin her yıl düzenlediği yaz spor okullarında ilk dersler başladı. Çankayalı velilerin çocukları için yoğun ilgi gösterdikleri kayıtların ardından ders başı yapan yaz spor okullarında yaklaşık bin 800 çocuk eğitim alıyor.

Okulların kapanmasının ardından tatilini Ankara'da geçirecek 7-14 yaş arası çocuklara yönelik yaz spor okullarında futbol, basketbol, voleybol, tenis, yüzme ve karate branşları yer alıyor. Çocukların spor yaparken aynı zamanda sosyalleşerek kaliteli zaman geçirmesinin de hedeflendiği kursların ilk dersleri Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda ve Erdal İnönü Yüzme Havuzu'nda başladı.

Seçilen branşa göre spor malzemelerini de Çankaya Belediyesinin hediye ettiği yaz spor okullarında ilk dersler ısınma hareketleri ile başladı. Alanında uzman eğitimciler tarafından verilen ilk derslerinde miniklerin mutlulukları görülmeye değerdi. Yaz Spor Okulları 9 Ağustos'ta sona erecek. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:08 Kaynak: İHA
basketbol, futbol, yüzme, spor okulları, Güncel
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