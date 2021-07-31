-YAZ SPOR OKULLARINDA KARATE KURSU 30 Temmuz 2021, 22: 49

Belediyemiz Yaz Spor Okulları kapsamında düzenlenen Karate Kursu minik sporcuların yoğun ilgisi ile devam ediyor.

Belediyemiz Yaz Spor Okulları kapsamında düzenlenen Karate Kursu minik sporcuların yoğun ilgisi ile devam ediyor. Selamla başlayıp selamla bitirilen, içinde; saygı, sevgi, disiplin, hiyerarşi, ast, üst ilişkisi gibi yüzyılların felsefe derinliği ve zenginliği olan günümüze kadar da bozulmadan devam eden bir spor dalı olan karate ilçemizde de ilgi gören bir spor dalı. Özellikle pandemi sonrası çocukların sosyalleşmesine imkan sağlayan, dikkat ve yoğunlaşmayı geliştiren karate dersleri uzman eğitmenler tarafından Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu ve TOKİ İlkokulu'nda 7-10 yaş grubu çocuklara veriliyor. Eğitmenlerini büyük bir dikkatle dinleyen minik sporcular yeni bir spor dalı ile tanışarak yaz tatillerini verimli bir şekilde geçiriyorlar.

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Belediyemiz Yaz Spor Okulları kapsamında düzenlenen Karate Kursu minik sporcuların yoğun ilgisi ile devam ediyor. Selamla başlayıp selamla bitirilen, içinde; saygı, sevgi, disiplin, hiyerarşi, ast, üst ilişkisi gibi yüzyılların felsefe derinliği ve zenginliği olan günümüze kadar da bozulmadan devam eden bir spor dalı olan karate ilçemizde de ilgi gören bir spor dalı. Özellikle pandemi sonrası çocukların sosyalleşmesine imkan sağlayan, dikkat ve yoğunlaşmayı geliştiren karate dersleri uzman eğitmenler tarafından Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu ve TOKİ İlkokulu'nda 7-10 yaş grubu çocuklara veriliyor. Eğitmenlerini büyük bir dikkatle dinleyen minik sporcular yeni bir spor dalı ile tanışarak yaz tatillerini verimli bir şekilde geçiriyorlar.