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Yaz Spor Okullarında Türk Bayrağı'nı dalgalandıracak sporcular yetiştirilecek - Son Dakika

Yaz Spor Okullarında Türk Bayrağı'nı dalgalandıracak sporcular yetiştirilecek

09.07.2021 19:10

- Yaz Spor Okullarında Türk Bayrağı'nı dalgalandıracak sporcular yetiştirilecek Yaz spor okulları renkli etkinlikle faaliyetine başladı: 20 branşta 2 bin 627 sporcu ücretsiz eğitim alacak Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce: "Durma noktasına gelen sosyal hayat şimdi yeniden...

- Yaz Spor Okullarında Türk Bayrağı'nı dalgalandıracak sporcular yetiştirilecek

Yaz spor okulları renkli etkinlikle faaliyetine başladı: 20 branşta 2 bin 627 sporcu ücretsiz eğitim alacak

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce: "Durma noktasına gelen sosyal hayat şimdi yeniden canlanacak"

"Sporu seven gençlerimizle birlikte sporcularımızın ve başarılarımızın sayısı artacaktır"

SAKARYA - Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ortaklığında düzenlenen Yaz Spor Okulları, renkli bir törenle faaliyetlerine başladı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "İnşallah yaz okullarında sporu seven gençlerimizle birlikte sporcularımızın ve başarılarımızın sayısı artacaktır" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ortaklığında düzenlenen Yaz Spor Okulları, renkli bir törenle faaliyetlerine başladı. Serdivan ilçesinde bulunan Ekrem Karaberberoğlu Altyapı Tesisleri'nde düzenlenen açılışa Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin yanı sıra SAÜ Rektörü Fatih Savaşan, Gençlik Spor İl Müdürü Arif Özsoy, İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, antrenörler, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda halk oyunları gösterisi ve çeşitli branşlardaki sporcuların gösterileri ilgiyle izlendi. Gösteri sonrası Başkan Ekrem Yüce, bir araya geldiği genç sporcularla sohbet edip onlara hediyeler dağıttı. Açılışı gerçekleştirilen Yaz Spor Okullarında 8-18 yaş arası öğrenciler ve engelli öğrenciler Atletizm, Basketbol, Kano, Wushu, Güreş, Atıcılık, Boks, Taekwondo, Özel Sporcular, Masa Tenisi, Karate, Bisiklet, Kürek, Bocce, Judo, Ampute Futbol, Hentbol, Halter, İşitme Engelliler Sporları ve Kickboks gibi branşlarda ücretsiz eğitim alacak. Ekrem Karaberberoğlu Tesisleri ve şehirdeki tüm spor alanlarında yürütülecek olan sportif faaliyetler, yılın belirli dönemlerinde devam edecek. Büyükşehir, bu çalışmayla Sakarya'nın sportif kimliğine değer katmayı ve ülkeyi başarıya taşıyacak sporcular yetiştirmeyi hedefliyor.

Durma noktasına gelen sosyal hayat şimdi yeniden canlanacak

Sportif çalışmaları çok önemsediklerine değinerek sözlerine başlayan Başkan Ekrem Yüce, "Malumunuz korona virüs salgını sebebiyle tüm sportif faaliyetlere uzun bir süre ara vermek zorunda kalmıştık. Gençlerimiz gelişimleri için elzem olan spordan uzak kaldı. Şimdi çok şükür Allah'a ki normalleşmeler başladı. Durma noktasına gelen sosyal hayat şimdi yeniden canlanacak sportif çalışmalar gibi ara verilen faaliyetler hızla devam edecektir. İnanıyorum ki bu okulda birçok yıldız sporcu yetişecek ve Sakaryamızı en güzel şekilde temsil edecek. Tüm Sakarya'ya hayırlı olsun. Büyükşehir Belediyesi olarak sportif çalışmaları çok önemsiyoruz. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünde 20 branşta 2 bin 627 sporcu ve 37 antrenör ile uluslararası müsabakalarda şehrimizi temsil ediyoruz" dedi.

Sporu seven gençlerimizle birlikte sporcularımızın ve başarılarımızın sayısı artacaktır

Milli takıma seçilen birçok sporcu yetiştirdiklerine değinen Başkan Yüce, "Geçtiğimiz hafta Kickboks Milli Takım Seçme Müsabakalarında 3 sporcumuz Batuhan Bozarlı, Ayşe Kaplan ve Fatih Erman dünya ve Avrupa şampiyonalarında ülkemizi temsil etmek üzere seçildi. İşitme engelli sporcumuz Mükremin Aktaş, güreşte hem Dünya Şampiyonu hem de Avrupa Şampiyonu olmuştur. Yine sporcularımızdan Serhat Kırık, Avrupa ikincisi olmuştur. İnşallah yaz okullarında sporu seven gençlerimizle birlikte sporcularımızın ve başarılarımızın sayısı artacaktır" diye konuştu.

20 farklı branşta ücretsiz eğitim imkanı sunuyoruz

Yaz okuluna katılan öğrencilere 20 farklı branşta eğitim verileceğine değinen Başkan Yüce, "Bu sene Yaz Spor Okullarımızda 8-18 yaş arası öğrencilere ve engelli öğrencilere 20 farklı branşta ücretsiz eğitim imkanı sunuyoruz. İnanıyorum ki gençlerimiz bu aktiviteler ile çok kazanç sağlayacaklardır. Sporun olmazsa olmazı olan disiplinli yaşamı öğreneceklerdir. Sporla birlikte beden ve zihin sağlığını korumayı öğrenecekler, gelişim süreçlerinde sağlıklı yaşamı tanıyacaklardır. Pandemi döneminde uzak kaldıkları güvenli sosyal hayata kavuşmuş olacaklar, aynı ilgi alanına sahip arkadaşlar edineceklerdir. Bu duygularla Yaz Spor Okullarının hayırlı uğurlu olmasını, gençlerimize güvenli sosyal hayat imkanını sunması ve sağlıklı yaşamın ilk prensiplerinden olan fiziksel aktivite alışkanlığını çocuklarımıza aşılmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Yaz Spor Okullarında Türk Bayrağı'nı dalgalandıracak sporcular yetiştirilecek
Yaz Spor Okullarında Türk Bayrağı'nı dalgalandıracak sporcular yetiştirilecek
Yaz Spor Okullarında Türk Bayrağı'nı dalgalandıracak sporcular yetiştirilecek
Yaz Spor Okullarında Türk Bayrağı'nı dalgalandıracak sporcular yetiştirilecek
Yaz Spor Okullarında Türk Bayrağı'nı dalgalandıracak sporcular yetiştirilecek
Yaz Spor Okullarında Türk Bayrağı'nı dalgalandıracak sporcular yetiştirilecek
Yaz Spor Okullarında Türk Bayrağı'nı dalgalandıracak sporcular yetiştirilecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Engelli, Sakarya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yaz Spor Okullarında Türk Bayrağı'nı dalgalandıracak sporcular yetiştirilecek - Son Dakika Spor


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